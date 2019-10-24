Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:03
$1.518
гравцям не подобається стероїдний ріст на запровадженні Федрезервом QE.4 та накопичення ризиків корекції фондового ринку з історичних максимумів по S&P500 біля 3.010
нагадаю,
QE-1 здійснювалося в обсягах в середньому близько $100 млрд на місяць,
QE-2 - на $75 млрд, QE-3 на $85 млрд
начебто не справжнє QE-4, а тимчасове вливання ліквідності під короткострокові казначейські векселя - на $60 млрд.
якість росту ринків - питання дискусійне, тільки виключення геополітичних ризиків може повернути їм справжню якість
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