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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:43

$1.485

цілком переконаний, що досягення угоди Брекзіт на впорядкований вихід Британії із Євросоюзу призведе до продовження корекційного зниження золота

тому блискавичні цінові заштирки нагору начебто на зриві домовленостей можна використовувати для тактичних шортів з цілями зниження $1.450 - $1.375
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:03

$1.518
гравцям не подобається стероїдний ріст на запровадженні Федрезервом QE.4 та накопичення ризиків корекції фондового ринку з історичних максимумів по S&P500 біля 3.010

нагадаю,
QE-1 здійснювалося в обсягах в середньому близько $100 млрд на місяць,
QE-2 - на $75 млрд, QE-3 на $85 млрд

начебто не справжнє QE-4, а тимчасове вливання ліквідності під короткострокові казначейські векселя - на $60 млрд.

якість росту ринків - питання дискусійне, тільки виключення геополітичних ризиків може повернути їм справжню якість
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9983
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 258259260261
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