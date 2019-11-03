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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 258259260261 Додано: Сер 16 жов, 2019 10:43 $1.485



цілком переконаний, що досягення угоди Брекзіт на впорядкований вихід Британії із Євросоюзу призведе до продовження корекційного зниження золота



тому блискавичні цінові заштирки нагору начебто на зриві домовленостей можна використовувати для тактичних шортів з цілями зниження $1.450 - $1.375 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 9986 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:03 $1.518

гравцям не подобається стероїдний ріст на запровадженні Федрезервом QE.4 та накопичення ризиків корекції фондового ринку з історичних максимумів по S&P500 біля 3.010



нагадаю,

QE-1 здійснювалося в обсягах в середньому близько $100 млрд на місяць,

QE-2 - на $75 млрд, QE-3 на $85 млрд



начебто не справжнє QE-4, а тимчасове вливання ліквідності під короткострокові казначейські векселя - на $60 млрд.



якість росту ринків - питання дискусійне, тільки виключення геополітичних ризиків може повернути їм справжню якість Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 9986 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2019 13:38 ЛОБ написав: $1.518

якість росту ринків - питання дискусійне, тільки виключення геополітичних ризиків може повернути їм справжню якість якість росту ринків - питання дискусійне, тільки виключення геополітичних ризиків може повернути їм справжню якість

В 2008-м были геополитические риски? В 2008-м были геополитические риски? hxbbgaf Повідомлень: 20960 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1359 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2019 16:17 $1.492



одночасно фондовий індекс широкго ринку S&P 500 штурмує історичні максимуми - та встановлює нові на 3.040+



усе логічно - ніяких випадковостей



гравці впевнені у вирішенні проблеми митних війн з Китаєм (власноруч створених за ініативи самих америкнаців) та завершення затягнувшогося (й усім набридшого) британського водевілю



за виключення цих двох ризиків на фондовий чекає продовження ралі

сировинні також мають підтягнутися повище, зокрема нафта й газ Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 9986 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 11:06 $1.510



хочу вищу ціну аби продати золото в шорт

можуть й дати - не зникло б бажання ))



тому я не виключаю імпульсний висхідний рух нагору для зачистки коротких позицій, після чого захисний аурум перейде до фази повноцінної корекції на пару кварталів



отже, хочу $1.569 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 9986 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 11:18 ЛОБ написав: $1.510



хочу вищу ціну аби продати золото в шорт

можуть й дати - не зникло б бажання ))



тому я не виключаю імпульсний висхідний рух нагору для зачистки коротких позицій, після чого захисний аурум перейде до фази повноцінної корекції на пару кварталів



отже, хочу $1.569 хочу вищу ціну аби продати золото в шортможуть й дати - не зникло б бажання ))тому я не виключаю імпульсний висхідний рух нагору для зачистки коротких позицій, після чого захисний аурум перейде до фази повноцінної корекції на пару кварталівотже, хочу

Судя по заявкам на покупку золота на этом сайте, все хотят. Инструментов для сбережения кроме золота и серебра для манюпаса не остается. Судя по заявкам на покупку золота на этом сайте, все хотят. Инструментов для сбережения кроме золота и серебра для манюпаса не остается. hxbbgaf Повідомлень: 20960 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1359 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 258259260261 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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