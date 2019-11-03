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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:43
$1.485
цілком переконаний, що досягення угоди Брекзіт на впорядкований вихід Британії із Євросоюзу призведе до продовження корекційного зниження золота
тому блискавичні цінові заштирки нагору начебто на зриві домовленостей можна використовувати для тактичних шортів з цілями зниження $1.450 - $1.375
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:03
$1.518
гравцям не подобається стероїдний ріст на запровадженні Федрезервом QE.4 та накопичення ризиків корекції фондового ринку з історичних максимумів по S&P500 біля 3.010
нагадаю,
QE-1 здійснювалося в обсягах в середньому близько $100 млрд на місяць,
QE-2 - на $75 млрд, QE-3 на $85 млрд
начебто не справжнє QE-4, а тимчасове вливання ліквідності під короткострокові казначейські векселя - на $60 млрд.
якість росту ринків - питання дискусійне, тільки виключення геополітичних ризиків може повернути їм справжню якість
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Додано: Суб 26 жов, 2019 13:38
ЛОБ написав:$1.518
якість росту ринків - питання дискусійне, тільки виключення геополітичних ризиків може повернути їм справжню якість
В 2008-м были геополитические риски?
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Додано: Пон 28 жов, 2019 16:17
$1.492
одночасно фондовий індекс широкго ринку S&P 500 штурмує історичні максимуми - та встановлює нові на 3.040+
усе логічно - ніяких випадковостей
гравці впевнені у вирішенні проблеми митних війн з Китаєм (власноруч створених за ініативи самих америкнаців) та завершення затягнувшогося (й усім набридшого) британського водевілю
за виключення цих двох ризиків на фондовий чекає продовження ралі
сировинні також мають підтягнутися повище, зокрема нафта й газ
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:06
$1.510
хочу вищу ціну аби продати золото в шорт
можуть й дати - не зникло б бажання ))
тому я не виключаю імпульсний висхідний рух нагору для зачистки коротких позицій, після чого захисний аурум перейде до фази повноцінної корекції на пару кварталів
отже, хочу $1.569
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:18
ЛОБ написав:$1.510
хочу вищу ціну аби продати золото в шорт
можуть й дати - не зникло б бажання ))
тому я не виключаю імпульсний висхідний рух нагору для зачистки коротких позицій, після чого захисний аурум перейде до фази повноцінної корекції на пару кварталів
отже, хочу $1.569
Судя по заявкам на покупку золота на этом сайте, все хотят. Инструментов для сбережения кроме золота и серебра для манюпаса не остается.
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