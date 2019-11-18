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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 259260261262 Додано: Чет 07 лис, 2019 21:14 $1.464



оптимізм щодо припинення митних війн США-Китай одразу призводить до скорочення премії за ризик та зниження суттєво здорожщавших у ІІ півріччі захисних активів



фондовий індекс широкого ринку S%P500 на нових історичних максимумах на 3.090+



усе логічно та закономірно - а ще очікувано. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10000 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 21:22 ЛОБ Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:41 написав: Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку ЛОБ Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:33 написав: дубль-2 дубль-2

ЛОБДодано: П'ят 06 вер, 2019 10:23 написав: вовків боятися - у ліс не ходити, +$45 на унції



не люблю торгувати у контр-тренд, але деякі індикатори та події по фундаменту вказували на виснаження ралі захисних активів



окрім того, шо мені не подабається занадто бааагато рекламного галасу навколо невпинного росту золота до $1.700 або й вище на $2.000 вовків боятися - у ліс не ходити, +$45 на унціїне люблю торгувати у контр-тренд, але деякі індикатори та події по фундаменту вказували на виснаження ралі захисних активівокрім того, шо мені не подабається занадто бааагато рекламного галасу навколо невпинного росту золота до $1.700 або й вище на $2.000 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10000 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 21:25 ЛОБДодано: П'ят 30 сер, 2019 12:46 написав: ...

приводом для корекції у захисних активах Осені 2019 має бути послаблення войовничої риторики Трампа та вкінець поступова здача його адміністрації у митній війні на милість сильнішого та розумнішого супротивника - Китаю (з рецидивами заради збереження свого обличчя)



час на продовження війни вичерпано - до наступних президентських виборів трішки більше року, а впертість США у торгівельній суперечці може вилитися у масштабне падіння фондових ринків та повноцінну економічну рецесію



що перекреслить будь які перспективи на переобрання Трампа. ...приводом для корекції у захисних активах Осені 2019 має бути послаблення войовничої риторики Трампа та вкінець поступова здача його адміністрації у митній війні на милість сильнішого та розумнішого супротивника - Китаю (з рецидивами заради збереження свого обличчя)час на продовження війни вичерпано - до наступних президентських виборів трішки більше року, а впертість США у торгівельній суперечці може вилитися у масштабне падіння фондових ринків та повноцінну економічну рецесіющо перекреслить будь які перспективи на переобрання Трампа. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10000 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 18:15 $1.448



нижня межа місячного середнього ходу за ATR(10) простягається в межах $1.450-$1.442 має забезпечити тимчасову підтримку вартості ауруму



наступний орієнтир розташовано біля 200-денної середньої змінної біля $1.390



але не варто забігати наперед, усе по черзі : оновлення локальних мінімумів - висхідний відкат - похід ще нижче Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10000 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 16:11 $1.469 а ось і невеличкий висхідний відкат, обмежилися локальним лоєм біля $1.445

продавати рудого нижче $1.500 шось не дуже й хочеться, будь які ідеї на продаж обговоримо пізніше - бакс може у будь який момент зірватися у штопор під впливом розмов про подальше урізання % ставок - Трамп продовжуватиме тиснути на ФРС аби забезпечити стероїдне ралі фондових ринків



для орієнтиру : рівень закриття торгів Жовтня $1.513 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10000 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 13:45 закачування USD-ліквідності за рахунок скупки Федрезервом короткострокових трежурок має підтримати тактичний відкат золота до рівней спротиву $1.500-$1.515 - де на нього й чекатимуть продавці Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10000 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 954 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 259260261262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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