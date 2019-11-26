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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:14

$1.464

оптимізм щодо припинення митних війн США-Китай одразу призводить до скорочення премії за ризик та зниження суттєво здорожщавших у ІІ півріччі захисних активів

фондовий індекс широкого ринку S%P500 на нових історичних максимумах на 3.090+

усе логічно та закономірно - а ще очікувано.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:22

  ЛОБ Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:41 написав:Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку
  ЛОБ Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:33 написав:дубль-2

  ЛОБДодано: П'ят 06 вер, 2019 10:23 написав:вовків боятися - у ліс не ходити, +$45 на унції

не люблю торгувати у контр-тренд, але деякі індикатори та події по фундаменту вказували на виснаження ралі захисних активів

окрім того, шо мені не подабається занадто бааагато рекламного галасу навколо невпинного росту золота до $1.700 або й вище на $2.000
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:25

  ЛОБДодано: П'ят 30 сер, 2019 12:46 написав:...
приводом для корекції у захисних активах Осені 2019 має бути послаблення войовничої риторики Трампа та вкінець поступова здача його адміністрації у митній війні на милість сильнішого та розумнішого супротивника - Китаю (з рецидивами заради збереження свого обличчя)

час на продовження війни вичерпано - до наступних президентських виборів трішки більше року, а впертість США у торгівельній суперечці може вилитися у масштабне падіння фондових ринків та повноцінну економічну рецесію

що перекреслить будь які перспективи на переобрання Трампа.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:15

$1.448

нижня межа місячного середнього ходу за ATR(10) простягається в межах $1.450-$1.442 має забезпечити тимчасову підтримку вартості ауруму

наступний орієнтир розташовано біля 200-денної середньої змінної біля $1.390

але не варто забігати наперед, усе по черзі : оновлення локальних мінімумів - висхідний відкат - похід ще нижче
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:11

$1.469 а ось і невеличкий висхідний відкат, обмежилися локальним лоєм біля $1.445
продавати рудого нижче $1.500 шось не дуже й хочеться, будь які ідеї на продаж обговоримо пізніше - бакс може у будь який момент зірватися у штопор під впливом розмов про подальше урізання % ставок - Трамп продовжуватиме тиснути на ФРС аби забезпечити стероїдне ралі фондових ринків

для орієнтиру : рівень закриття торгів Жовтня $1.513
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:45

закачування USD-ліквідності за рахунок скупки Федрезервом короткострокових трежурок має підтримати тактичний відкат золота до рівней спротиву $1.500-$1.515 - де на нього й чекатимуть продавці
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:42

Золото XAU/USD - на довгострок

щоб за швидкоплинними шпекулятивними ідеями було зрозуміло мою власну позицію :

золото варто продавати тактично на короткострок (від $1.500-$1.550) користуючись поверненям оптимістичних настроїв начебто на завершенні митних війн США-увесь-Світ

- ТА купувати його на довгострок ($1.300-$1.350) усвідомлюючи глибину економічних протиріч та невідворотність загострення інфляційних процесів закладених у сучасну монетарну політику не скінчених екстенсивних стимулів з боку провідних центробанків
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:44

бачимо $1.459, мінімум листопада - $1.479

стоки на хаях, Трамп щоденно починає свої публічні спічі заявами про досягнення фондовими індексами нових історичних максимумів

а як тільки ації знижуються, одразу твітить про чудову торгівельну угоду з Китаєм, що посійтно "наближчається" : її планувалося підписати з тиждень тому - зараз перенесли на середину Грудня

гравці хочуть бачити позитив, позитив послідовно культивується та - головне - підтримується грошима Федрезерву.

у ринків формується якась наркоманська залежність ...
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