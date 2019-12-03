ЛОБ написав:щоб за швидкоплинними шпекулятивними ідеями було зрозуміло мою власну позицію :
золото варто продавати тактично на короткострок (від $1.500-$1.550) користуючись поверненям оптимістичних настроїв начебто на завершенні митних війн США-увесь-Світ
- ТА купувати його на довгострок ($1.300-$1.350) усвідомлюючи глибину економічних протиріч та невідворотність загострення інфляційних процесів закладених у сучасну монетарну політику не скінчених екстенсивних стимулів з боку провідних центробанків
Отличная стратегия! Только на долгосрок я бы брал исключительно ниже 1300.