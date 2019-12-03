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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:34

  ЛОБ написав:щоб за швидкоплинними шпекулятивними ідеями було зрозуміло мою власну позицію :

золото варто продавати тактично на короткострок (від $1.500-$1.550) користуючись поверненям оптимістичних настроїв начебто на завершенні митних війн США-увесь-Світ

- ТА купувати його на довгострок ($1.300-$1.350) усвідомлюючи глибину економічних протиріч та невідворотність загострення інфляційних процесів закладених у сучасну монетарну політику не скінчених екстенсивних стимулів з боку провідних центробанків

Отличная стратегия! Только на долгосрок я бы брал исключительно ниже 1300.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:29

$1.469 або +$10 поки ще нічого не означає ...

але сковзання фондових індексів до фази низхідної корекції може забезпечити подальший імпульс росту захисних активів - та золоту зокрема

як каже трейдерська байка : якщо День Подяки - бичкам (у акціях), то Різдво - вже ведмедикам.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:59

$1.484

для подальшого послаблення доляра США треба отримати слабкі пейроли у п'ятницю
на тлі загострення самовбивчої для Трампа митної війни захисні активи впевнено просуватимуться на Північ

на порядку денному простенька торгівельна тактика - продаж фондових індексів + купівля золота
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  #<1 ... 260261262263
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