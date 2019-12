Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 260261262263 Додано: Пон 02 гру, 2019 16:34 ЛОБ написав: щоб за швидкоплинними шпекулятивними ідеями було зрозуміло мою власну позицію :



золото варто продавати тактично на короткострок (від $1.500-$1.550) користуючись поверненям оптимістичних настроїв начебто на завершенні митних війн США-увесь-Світ



- ТА купувати його на довгострок ($1.300-$1.350) усвідомлюючи глибину економічних протиріч та невідворотність загострення інфляційних процесів закладених у сучасну монетарну політику не скінчених екстенсивних стимулів з боку провідних центробанків щоб за швидкоплинними шпекулятивними ідеями було зрозуміло мою власну позицію :золото варто продавати тактично на короткостроккористуючись поверненям оптимістичних настроїв начебто на завершенні митних війн США-увесь-Світ- ТА купувати його на довгострокусвідомлюючи глибину економічних протиріч та невідворотність загострення інфляційних процесів закладених у сучасну монетарну політику не скінчених екстенсивних стимулів з боку провідних центробанків

Отличная стратегия! Только на долгосрок я бы брал исключительно ниже 1300.



але сковзання фондових індексів до фази низхідної корекції може забезпечити подальший імпульс росту захисних активів - та золоту зокрема



$1.484



для подальшого послаблення доляра США треба отримати слабкі пейроли у п'ятницю

на тлі загострення самовбивчої для Трампа митної війни захисні активи впевнено просуватимуться на Північ



на порядку денному простенька торгівельна тактика - продаж фондових індексів + купівля золота Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10017 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 957 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:11 стата з ринку праці США згідно консенсусу очікується цілком позитивною

від +150 тис до +200 тис нових робочих місць за Листопад



схоже без діпу золоту не обійтися - будемо викупати



https://i.imgur.com/hdjdQxX.png



волатильність минулого тижня $1.484 (максимум від 04/12) проти $1.459 (мінімум п'ятниці 6/12) - рівно $25 на унції за 3 дні - вкотре підтверджує правила короткострокової шпекулятивної торгівлі

- треба бути спритним та забирати зі столу швидкі гроші,

- закривати перспективні позиції як тільки змінюються настрої,

- обмежувати ризики на вихідні



https://i.imgur.com/hdjdQxX.png

волатильність минулого тижня $1.484 (максимум від 04/12) проти $1.459 (мінімум п'ятниці 6/12) - рівно $25 на унції за 3 дні - вкотре підтверджує правила короткострокової шпекулятивної торгівлі

- треба бути спритним та забирати зі столу швидкі гроші,

- закривати перспективні позиції як тільки змінюються настрої,

- обмежувати ризики на вихідні

... тому знову бай з відкату на продовження висхідної тенденції.

дубль-2, курс спот на екрані $1.462, стоп та цілі не змінні



США не припиняють політичний буллінг торгівельних партнерів

і це стосується не тільки президента Трампа, а й законодавців Конгресу - як республіканців, так і демократів

Congress Wants to Ban Chinese Buses, Railcars in Defense Bill.

Lawmakers are also poised to ban U.S. military from buying Chinese drones.

https://www.wsj.com/articles/congress-w ... 1575927925



за попередніми оцінками це торкнеться імпорту обладнання із Китаю на 18 млрд доларів США

до 15 грудня краще мати довге золото як страховку на будь які ризикові позиції на випадок погіршення ситуації з підписанням митної угоди США-Китай та уведенням нової серії загороджувальних мит

США не припиняють політичний буллінг торгівельних партнерів

і це стосується не тільки президента Трампа, а й законодавців Конгресу - як республіканців, так і демократів

Congress Wants to Ban Chinese Buses, Railcars in Defense Bill.

Lawmakers are also poised to ban U.S. military from buying Chinese drones.

https://www.wsj.com/articles/congress-w ... 1575927925

за попередніми оцінками це торкнеться імпорту обладнання із Китаю на 18 млрд доларів США

зрив підписання навіть попереднього меморандуму стає цілком імовірним

United States Department of the Treasury Building, Washington DC The federal budget deficit was $342 billion for the first two months of fiscal year 2020, CBO estimates, $36 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

Estimated Deficit in November 2019: $207 Billion

The federal government incurred a deficit of $207 billion in November 2019, CBO estimates — $2 billion more than the deficit in November 2018.



https://www.cbo.gov/publication/55926?u ... 09_17%3a00



Здається, у золота просто немає альтернативи як здорожчувати проти бакса



ФРС наповнює ринки ліквідністю - Мінфін США щосили пилососить гроші під нові запозичення



стероїдний ріст фондових ринків, роздуті цінові бульбашки в облігаціях (державних та корпоративних), від'ємні реальні процентні % ставки, що не покривають навіть споживчої інфляції - кому це може подобатися ???



