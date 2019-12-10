ЛОБ написав:щоб за швидкоплинними шпекулятивними ідеями було зрозуміло мою власну позицію :
золото варто продавати тактично на короткострок (від $1.500-$1.550) користуючись поверненям оптимістичних настроїв начебто на завершенні митних війн США-увесь-Світ
- ТА купувати його на довгострок ($1.300-$1.350) усвідомлюючи глибину економічних протиріч та невідворотність загострення інфляційних процесів закладених у сучасну монетарну політику не скінчених екстенсивних стимулів з боку провідних центробанків
Отличная стратегия! Только на долгосрок я бы брал исключительно ниже 1300.
волатильність минулого тижня $1.484 (максимум від 04/12) проти $1.459 (мінімум п'ятниці 6/12) - рівно $25 на унції за 3 дні - вкотре підтверджує правила короткострокової шпекулятивної торгівлі - треба бути спритним та забирати зі столу швидкі гроші, - закривати перспективні позиції як тільки змінюються настрої, - обмежувати ризики на вихідні
... тому знову бай з відкату на продовження висхідної тенденції.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
United States Department of the Treasury Building, Washington DC The federal budget deficit was $342 billion for the first two months of fiscal year 2020, CBO estimates, $36 billion more than the deficit recorded during the same period last year.
Estimated Deficit in November 2019: $207 Billion
The federal government incurred a deficit of $207 billion in November 2019, CBO estimates — $2 billion more than the deficit in November 2018.
Здається, у золота просто немає альтернативи як здорожчувати проти бакса
ФРС наповнює ринки ліквідністю - Мінфін США щосили пилососить гроші під нові запозичення
стероїдний ріст фондових ринків, роздуті цінові бульбашки в облігаціях (державних та корпоративних), від'ємні реальні процентні % ставки, що не покривають навіть споживчої інфляції - кому це може подобатися ???
ПС. зрозуміло, усе це стосується також і срібла, а в ширшому розуміння - товарно-сировинних ринків загалом (нафта, газ, нікель, мідь, рідкозмельні метали)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.