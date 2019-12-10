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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:34

  ЛОБ написав:щоб за швидкоплинними шпекулятивними ідеями було зрозуміло мою власну позицію :

золото варто продавати тактично на короткострок (від $1.500-$1.550) користуючись поверненям оптимістичних настроїв начебто на завершенні митних війн США-увесь-Світ

- ТА купувати його на довгострок ($1.300-$1.350) усвідомлюючи глибину економічних протиріч та невідворотність загострення інфляційних процесів закладених у сучасну монетарну політику не скінчених екстенсивних стимулів з боку провідних центробанків

Отличная стратегия! Только на долгосрок я бы брал исключительно ниже 1300.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:29

$1.469 або +$10 поки ще нічого не означає ...

але сковзання фондових індексів до фази низхідної корекції може забезпечити подальший імпульс росту захисних активів - та золоту зокрема

як каже трейдерська байка : якщо День Подяки - бичкам (у акціях), то Різдво - вже ведмедикам.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:59

$1.484

для подальшого послаблення доляра США треба отримати слабкі пейроли у п'ятницю
на тлі загострення самовбивчої для Трампа митної війни захисні активи впевнено просуватимуться на Північ

на порядку денному простенька торгівельна тактика - продаж фондових індексів + купівля золота
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:11

стата з ринку праці США згідно консенсусу очікується цілком позитивною
від +150 тис до +200 тис нових робочих місць за Листопад

схоже без діпу золоту не обійтися - будемо викупати
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:47

XAU/USD, h1 - давненько не було малюночків:

https://i.imgur.com/hdjdQxX.png

волатильність минулого тижня $1.484 (максимум від 04/12) проти $1.459 (мінімум п'ятниці 6/12) - рівно $25 на унції за 3 дні - вкотре підтверджує правила короткострокової шпекулятивної торгівлі
- треба бути спритним та забирати зі столу швидкі гроші,
- закривати перспективні позиції як тільки змінюються настрої,
- обмежувати ризики на вихідні

... тому знову бай з відкату на продовження висхідної тенденції.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:55

Торгівельна ідея

  ЛОБ Додано: Пон 02 гру, 2019 15:19 написав:купівля XAU/USD по ринку : $1.458 / стоп $1.442 / ціль росту $1.518

дубль-2, курс спот на екрані $1.462, стоп та цілі не змінні
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:03

до 15 грудня краще мати довге золото як страховку на будь які ризикові позиції на випадок погіршення ситуації з підписанням митної угоди США-Китай та уведенням нової серії загороджувальних мит

США не припиняють політичний буллінг торгівельних партнерів
і це стосується не тільки президента Трампа, а й законодавців Конгресу - як республіканців, так і демократів
Congress Wants to Ban Chinese Buses, Railcars in Defense Bill.
Lawmakers are also poised to ban U.S. military from buying Chinese drones.

https://www.wsj.com/articles/congress-w ... 1575927925

за попередніми оцінками це торкнеться імпорту обладнання із Китаю на 18 млрд доларів США
зрив підписання навіть попереднього меморандуму стає цілком імовірним
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:10

Monthly Budget Review for November 2019
United States Department of the Treasury Building, Washington DC The federal budget deficit was $342 billion for the first two months of fiscal year 2020, CBO estimates, $36 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

Estimated Deficit in November 2019: $207 Billion
The federal government incurred a deficit of $207 billion in November 2019, CBO estimates — $2 billion more than the deficit in November 2018.

https://www.cbo.gov/publication/55926?u ... 09_17%3a00

За перші 3 місяці фінансового року (вересень-листопад) дефіцит федерального бюджету США - 550 млрд доларів
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:20

Здається, у золота просто немає альтернативи як здорожчувати проти бакса

ФРС наповнює ринки ліквідністю - Мінфін США щосили пилососить гроші під нові запозичення

стероїдний ріст фондових ринків, роздуті цінові бульбашки в облігаціях (державних та корпоративних), від'ємні реальні процентні % ставки, що не покривають навіть споживчої інфляції - кому це може подобатися ???

ПС. зрозуміло, усе це стосується також і срібла, а в ширшому розуміння - товарно-сировинних ринків загалом (нафта, газ, нікель, мідь, рідкозмельні метали)
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