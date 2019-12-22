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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:57
купівля захисного Золота - безпрограшна тактика як на випадок продовження росту фондових індексів, так і їх негайного падіння
фейкова угода США-Трамп, що начебто вже затверджена Трампом без оголошення запланованої паіар-церемонії її підписання на найвищому державному рівні, закладає вибухівку під стероїдний ріст акцій
поточна вартість акцій (P/E = price/earnings) зрівнялася з роздутою оцінкою епохи бульбашки дот-комів з кульмінацією у 2000-му році
sell S&P500 + buy XAU/USD
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ЛОБ
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:24
Плюсанул. Но по-моему, лучшее время покупки - где-то в районе 30-го декабря. Могут сбить под рождественский позитив, а потом нарисовать конец года, чтоб по итогам года не так привлекательно выглядело. Это шулера!
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Додано: Вів 17 гру, 2019 11:01
ЛОБ Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:57 написав:sell S&P500 + buy XAU/USD
планую утримувати оголошені позиції на новорічні свята
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Додано: Вів 17 гру, 2019 11:13
перспективна торгівельна ідея на бонус :
купівля акцій нафто- й газосервісного сектору США та Канади (AR, COG, CXO, CVE, DVN, ECA, ET, MRO, OXY, PE, SWN, WLL)
або купівля акцій ETF фонду пасивного інвестування XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)
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Додано: Пон 23 гру, 2019 00:14
ЛОБ написав:
перспективна торгівельна ідея на бонус :
купівля акцій нафто- й газосервісного сектору США та Канади (AR, COG, CXO, CVE, DVN, ECA, ET, MRO, OXY, PE, SWN, WLL)
або купівля акцій ETF
фонду пасивного інвестування XOP
(SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)
а как их купить ?
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