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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:57

купівля захисного Золота - безпрограшна тактика як на випадок продовження росту фондових індексів, так і їх негайного падіння

фейкова угода США-Трамп, що начебто вже затверджена Трампом без оголошення запланованої паіар-церемонії її підписання на найвищому державному рівні, закладає вибухівку під стероїдний ріст акцій

поточна вартість акцій (P/E = price/earnings) зрівнялася з роздутою оцінкою епохи бульбашки дот-комів з кульмінацією у 2000-му році

sell S&P500 + buy XAU/USD
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:24

Плюсанул. Но по-моему, лучшее время покупки - где-то в районе 30-го декабря. Могут сбить под рождественский позитив, а потом нарисовать конец года, чтоб по итогам года не так привлекательно выглядело. Это шулера!
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:01

  ЛОБ Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:57 написав:sell S&P500 + buy XAU/USD

планую утримувати оголошені позиції на новорічні свята
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:13

перспективна торгівельна ідея на бонус :

купівля акцій нафто- й газосервісного сектору США та Канади (AR, COG, CXO, CVE, DVN, ECA, ET, MRO, OXY, PE, SWN, WLL)

або купівля акцій ETF фонду пасивного інвестування XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:14

  ЛОБ написав:перспективна торгівельна ідея на бонус :

купівля акцій нафто- й газосервісного сектору США та Канади (AR, COG, CXO, CVE, DVN, ECA, ET, MRO, OXY, PE, SWN, WLL)

або купівля акцій ETF фонду пасивного інвестування XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)

а как их купить ?
serp6769
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Повідомлень: 28
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:22

  serp6769 написав:а как их купить ?

1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark).
2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон (після відвідин ДФС).
3. Легально переказуєте свої $ або Є з українського банку.
4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.

на першому найважливішому етапі треба обирати брокера з повноцінною банківською ліцензією, попередньо ознайомившись з переліком доступних для торгівлі інструментів

Saxobank - перевірений роками банк-брокер, постійно розширює лінійку своїх продуктів з помірними адекватними комісіями, забезпечує підтримку trading floor для клієнтів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10029
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 962 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:00

  ЛОБ написав:
  serp6769 написав:а как их купить ?

1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark).
2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон (після відвідин ДФС).
3. Легально переказуєте свої $ або Є з українського банку.
4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.

на першому найважливішому етапі треба обирати брокера з повноцінною банківською ліцензією, попередньо ознайомившись з переліком доступних для торгівлі інструментів

Saxobank - перевірений роками банк-брокер, постійно розширює лінійку своїх продуктів з помірними адекватними комісіями, забезпечує підтримку trading floor для клієнтів.

Бугога. Легче сделать то, что тут на картинке:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46203 ... -goncharuk
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21133
З нами з: 24.08.09
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  #<1 ... 261262263264
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