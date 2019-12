Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 261262263264 Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:57 купівля захисного Золота - безпрограшна тактика як на випадок продовження росту фондових індексів, так і їх негайного падіння



фейкова угода США-Трамп, що начебто вже затверджена Трампом без оголошення запланованої паіар-церемонії її підписання на найвищому державному рівні, закладає вибухівку під стероїдний ріст акцій



поточна вартість акцій (P/E = price/earnings) зрівнялася з роздутою оцінкою епохи бульбашки дот-комів з кульмінацією у 2000-му році



sell S&P500 + buy XAU/USD

Плюсанул. Но по-моему, лучшее время покупки - где-то в районе 30-го декабря. Могут сбить под рождественский позитив, а потом нарисовать конец года, чтоб по итогам года не так привлекательно выглядело. Это шулера!

планую утримувати оголошені позиції на новорічні свята



купівля акцій нафто- й газосервісного сектору США та Канади (AR, COG, CXO, CVE, DVN, ECA, ET, MRO, OXY, PE, SWN, WLL)



купівля акцій нафто- й газосервісного сектору США та Канади (AR, COG, CXO, CVE, DVN, ECA, ET, MRO, OXY, PE, SWN, WLL)

або купівля акцій ETF фонду пасивного інвестування XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)



купівля акцій нафто- й газосервісного сектору США та Канади (AR, COG, CXO, CVE, DVN, ECA, ET, MRO, OXY, PE, SWN, WLL)



або купівля акцій ETF фонду пасивного інвестування XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) перспективна торгівельна ідея на бонус :купівля акцій нафто- й газосервісного сектору США та Канади (AR, COG, CXO, CVE, DVN, ECA, ET, MRO, OXY, PE, SWN, WLL)або купівля акційфонду пасивного інвестування(SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)

а как их купить ?

а как их купить ?

1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark).

2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон (після відвідин ДФС).

3. Легально переказуєте свої $ або Є з українського банку.

4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.



на першому найважливішому етапі треба обирати брокера з повноцінною банківською ліцензією, попередньо ознайомившись з переліком доступних для торгівлі інструментів



1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark).
2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон (після відвідин ДФС).
3. Легально переказуєте свої $ або Є з українського банку.
4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.

на першому найважливішому етапі треба обирати брокера з повноцінною банківською ліцензією, попередньо ознайомившись з переліком доступних для торгівлі інструментів

Saxobank - перевірений роками банк-брокер, постійно розширює лінійку своїх продуктів з помірними адекватними комісіями, забезпечує підтримку trading floor для клієнтів.

1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark).

2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон (після відвідин ДФС).

3. Легально переказуєте свої $ або Є з українського банку.

4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.



на першому найважливішому етапі треба обирати брокера з повноцінною банківською ліцензією, попередньо ознайомившись з переліком доступних для торгівлі інструментів



Saxobank - перевірений роками банк-брокер, постійно розширює лінійку своїх продуктів з помірними адекватними комісіями, забезпечує підтримку trading floor для клієнтів. 1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark).2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон (після відвідин ДФС).3. Легально переказуєте свої $ або Є з українського банку.4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.на першому найважливішому етапі треба обирати брокера з повноцінною банківською ліцензією, попередньо ознайомившись з переліком доступних для торгівлі інструментівSaxobank - перевірений роками банк-брокер, постійно розширює лінійку своїх продуктів з помірними адекватними комісіями, забезпечує підтримку trading floor для клієнтів.

Бугога. Легче сделать то, что тут на картинке:

$1.490=

тактика потихеньку працює, але ще не вечір : чим вище позатягують фондові індекси, тим дорожче хедж від на падіння

а золото якраз і забезпечує прийнятну та надійну страховку

на випадок файлу центробанків з нескінченим періодом від'ємних ставок - номінальних чи реальних



тактика потихеньку працює, але ще не вечір : чим вище позатягують фондові індекси, тим дорожче хедж від на падіння



а золото якраз і забезпечує прийнятну та надійну страховку

