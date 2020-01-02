$1.545
Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:23
$1.545
Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:40
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