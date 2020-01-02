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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:23

$1.545

Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:40

  ЛОБ написав:$1.545

Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить

Какой там Сулейман, это просто доллар в бумагу превращается. Вы видели гос. долг? Для поддержания мифа и не такую новость забабахают.
hxbbgaf
 
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