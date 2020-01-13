$1.545
Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:23
$1.545
Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:40
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:29
$1.611
нічний максимум на ракетній атаці Ірану військових баз США в Іраку у відповідь на убивство Касема Сулеймані
Трамп засунув свого язика в дупу як тільки побачив злив фондових індексів ? небезпечний булінг Ірану - погана ідея.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:14
$1.554 - після блискавичного відкату до $1.450 вже наступного дня 09/01
короткострокова технічна тенденція змінилася на низхідну, але продаж золота не на часі по накопиченому загальному економічному фундаменті
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
|