$1.545
Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:23
$1.545
Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:40
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:29
$1.611
нічний максимум на ракетній атаці Ірану військових баз США в Іраку у відповідь на убивство Касема Сулеймані
Трамп засунув свого язика в дупу як тільки побачив злив фондових індексів ? небезпечний булінг Ірану - погана ідея.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:14
$1.554 - після блискавичного відкату до $1.450 вже наступного дня 09/01
короткострокова технічна тенденція змінилася на низхідну, але продаж золота не на часі по накопиченому загальному економічному фундаменті
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:32
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:30
купую СРІБЛО по ринку.
Gold's Next Big Bull Run and Thoughts on Conservation (w/ Dan Tapiero & Dr. Thomas Kaplan)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:21
небезпека перемикання фондових ринків до фази повноцінної корекції забезпечую позитивні перспективи для захисних активів "safe haven" у CHF, JPY, XAU & державних облігаціях (Bonds)
дуже імовірно, що погіршення технічного малюночку на довгострокових графіках призведе до фіксингу прибуткових лонгів у акціях та тактичного перевороту гравців на продаж до з'ясування ситуації навколо епідемії короновірусу, імпічменту Трампу та протистояння США-Ірану
продаж у коротку акцій технологічного сектору виглядає ось так :
NASDAQ100 -
консретвативно та надійно.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:06
до завершення президентської виборчої компанії у США (листопад 2020) спокою інвесторам вже не бачити
Трамп зберігає великі шанси на переобрання
американці готові заплючувати очі на брехливого непередбачуваного президента-невігласа, аби тільки зростала вартість їхніх акцій та активів у володінні (на перше - нерухомості)
за моїми очікуваннями любов за гроші має раптово закінчитися якраз саме під вибори, коли накопичені ризики паперових прибутків по фонді прорвуть греблю обіцянок всіляких податкових стимулів та страховочних урізань базових % ставок
тому тільки ЗОЛОТО та СРІБЛО.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:24
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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