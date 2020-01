Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 262263264265 Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:23 $1.545



Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн

Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:40

Какой там Сулейман, это просто доллар в бумагу превращается. Вы видели гос. долг? Для поддержания мифа и не такую новость забабахают.



Додано: Сер 08 січ, 2020 10:29 $1.611

нічний максимум на ракетній атаці Ірану військових баз США в Іраку у відповідь на убивство Касема Сулеймані

Трамп засунув свого язика в дупу як тільки побачив злив фондових індексів ? небезпечний булінг Ірану - погана ідея.



нічний максимум на ракетній атаці Ірану військових баз США в Іраку у відповідь на убивство Касема Сулеймані



Додано: Пон 13 січ, 2020 16:14 $1.554 - після блискавичного відкату до $1.450 вже наступного дня 09/01

короткострокова технічна тенденція змінилася на низхідну, але продаж золота не на часі по накопиченому загальному економічному фундаменті



Додано: Пон 13 січ, 2020 16:32

Это когда было 1450? Может, 1540?



короткострокова технічна тенденція змінилася на низхідну, але продаж золота не на часі по накопиченому загальному економічному фундаменті - після блискавичного відкату довже наступного дня 09/01короткострокова технічна тенденція змінилася на низхідну, але продаж золота не на часі по накопиченому загальному економічному фундаменті

Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:30

Gold's Next Big Bull Run and Thoughts on Conservation (w/ Dan Tapiero & Dr. Thomas Kaplan)

https://www.youtube.com/watch?v=ff6dTEX ... =emb_title купую СРІБЛО по ринку.



Gold's Next Big Bull Run and Thoughts on Conservation (w/ Dan Tapiero & Dr. Thomas Kaplan)

https://www.youtube.com/watch?v=ff6dTEX ... =emb_title купую СРІБЛО по ринку.Gold's Next Big Bull Run and Thoughts on Conservation (w/ Dan Tapiero & Dr. Thomas Kaplan) Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10052 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 963 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 14:21



дуже імовірно, що погіршення технічного малюночку на довгострокових графіках призведе до фіксингу прибуткових лонгів у акціях та тактичного перевороту гравців на продаж до з'ясування ситуації навколо епідемії короновірусу, імпічменту Трампу та протистояння США-Ірану



продаж у коротку акцій технологічного сектору виглядає ось так :

NASDAQ100 - https://i.imgur.com/6K8CszZ.png



Додано: Вів 28 січ, 2020 13:06 до завершення президентської виборчої компанії у США (листопад 2020) спокою інвесторам вже не бачити

Трамп зберігає великі шанси на переобрання

американці готові заплючувати очі на брехливого непередбачуваного президента-невігласа, аби тільки зростала вартість їхніх акцій та активів у володінні (на перше - нерухомості)

за моїми очікуваннями любов за гроші має раптово закінчитися якраз саме під вибори, коли накопичені ризики паперових прибутків по фонді прорвуть греблю обіцянок всіляких податкових стимулів та страховочних урізань базових % ставок

тому тільки ЗОЛОТО та СРІБЛО.



Трамп зберігає великі шанси на переобрання



американці готові заплючувати очі на брехливого непередбачуваного президента-невігласа, аби тільки зростала вартість їхніх акцій та активів у володінні (на перше - нерухомості)



за моїми очікуваннями любов за гроші має раптово закінчитися якраз саме під вибори, коли накопичені ризики паперових прибутків по фонді прорвуть греблю обіцянок всіляких податкових стимулів та страховочних урізань базових % ставок



Додано: Вів 28 січ, 2020 13:24 The US 10yr Treasury yield has fallen to 1.5754%, the lowest since October.

https://i.imgur.com/AGsbVGj.png

