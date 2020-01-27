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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:23

$1.545

Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:40

  ЛОБ написав:$1.545

Трамп - загроза національної безпеки США та ще деількох десятків країн
рудий дурень погано закінчить

Какой там Сулейман, это просто доллар в бумагу превращается. Вы видели гос. долг? Для поддержания мифа и не такую новость забабахают.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:29

$1.611

нічний максимум на ракетній атаці Ірану військових баз США в Іраку у відповідь на убивство Касема Сулеймані

Трамп засунув свого язика в дупу як тільки побачив злив фондових індексів ? небезпечний булінг Ірану - погана ідея.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:14

$1.554 - після блискавичного відкату до $1.450 вже наступного дня 09/01

короткострокова технічна тенденція змінилася на низхідну, але продаж золота не на часі по накопиченому загальному економічному фундаменті
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:32

  ЛОБ написав:$1.554 - після блискавичного відкату до $1.450 вже наступного дня 09/01

короткострокова технічна тенденція змінилася на низхідну, але продаж золота не на часі по накопиченому загальному економічному фундаменті

Это когда было 1450? Может, 1540?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:30

купую СРІБЛО по ринку.

Gold's Next Big Bull Run and Thoughts on Conservation (w/ Dan Tapiero & Dr. Thomas Kaplan)
https://www.youtube.com/watch?v=ff6dTEX ... =emb_title
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:21

небезпека перемикання фондових ринків до фази повноцінної корекції забезпечую позитивні перспективи для захисних активів "safe haven" у CHF, JPY, XAU & державних облігаціях (Bonds)

дуже імовірно, що погіршення технічного малюночку на довгострокових графіках призведе до фіксингу прибуткових лонгів у акціях та тактичного перевороту гравців на продаж до з'ясування ситуації навколо епідемії короновірусу, імпічменту Трампу та протистояння США-Ірану

продаж у коротку акцій технологічного сектору виглядає ось так :
NASDAQ100 - https://i.imgur.com/6K8CszZ.png

консретвативно та надійно.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:06

до завершення президентської виборчої компанії у США (листопад 2020) спокою інвесторам вже не бачити

Трамп зберігає великі шанси на переобрання

американці готові заплючувати очі на брехливого непередбачуваного президента-невігласа, аби тільки зростала вартість їхніх акцій та активів у володінні (на перше - нерухомості)

за моїми очікуваннями любов за гроші має раптово закінчитися якраз саме під вибори, коли накопичені ризики паперових прибутків по фонді прорвуть греблю обіцянок всіляких податкових стимулів та страховочних урізань базових % ставок

тому тільки ЗОЛОТО та СРІБЛО.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:24

The US 10yr Treasury yield has fallen to 1.5754%, the lowest since October.

https://i.imgur.com/AGsbVGj.png
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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