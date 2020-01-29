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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:07

vladus17

маржинальна торгівля має зовсім інші критерії

на відміну від інвестування живих грошових коштів cash, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зоні

себто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000

а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)

1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу)
цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:18

конкретно щодо СРІБЛА

цілі росту "народного золота" відкриті, орієнтир - $20
але мене більше турбуватиме зараз тісний стоп на без-збитковому рівні
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Подякував: 184 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:18

  ЛОБ написав:vladus17

маржинальна торгівля має зовсім інші критерії

на відміну від інвестування живих грошових коштів cash, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зоні

себто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000

а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)

1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу)
цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду


А, Вы бумажным золотом и серебром занимаетесь.
Я почему то подумал за физику))
Спасибо за разъяснение в любом случае!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:21

vladus17

торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом

на додачу операційні ризики

у наш час це тупо не раціонально.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:54

  ЛОБ написав:vladus17

торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом

на додачу операційні ризики

у наш час це тупо не раціонально.

Вы в длинную или в короткую по серебру зашли? На каких уровнях планируете выходить?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:08

  ЛОБ Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:30 написав:купую СРІБЛО по ринку.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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