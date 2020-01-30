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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:07

vladus17

маржинальна торгівля має зовсім інші критерії

на відміну від інвестування живих грошових коштів cash, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зоні

себто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000

а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)

1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу)
цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:18

конкретно щодо СРІБЛА

цілі росту "народного золота" відкриті, орієнтир - $20
але мене більше турбуватиме зараз тісний стоп на без-збитковому рівні
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:18

  ЛОБ написав:vladus17

маржинальна торгівля має зовсім інші критерії

на відміну від інвестування живих грошових коштів cash, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зоні

себто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000

а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)

1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу)
цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду


А, Вы бумажным золотом и серебром занимаетесь.
Я почему то подумал за физику))
Спасибо за разъяснение в любом случае!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:21

vladus17

торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом

на додачу операційні ризики

у наш час це тупо не раціонально.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:54

  ЛОБ написав:vladus17

торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом

на додачу операційні ризики

у наш час це тупо не раціонально.

Вы в длинную или в короткую по серебру зашли? На каких уровнях планируете выходить?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:36

  ЛОБ написав:vladus17
торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом
на додачу операційні ризики
у наш час це тупо не раціонально.

Вы не понимаете, что большинству людей не до этого - искать брокеров, торговать, целыми днями следить за котировками, впрыгивать, выпрыгивать? Люди инвестируют в драг металлы, чтоб спать спокойно и заниматься своим делом и чтоб еще никакой вирус/кидок брокера/крах биржи/наезд налоговой/прочая фигня не свели все вложение на нет.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:53

У каждого своя цель - кто-то торгует, кто-то хочет защитить заработанное от инфляции и посягательств и сохранить его ценность, но называть дураками людей... Тем более, что неизвестно, кто еще в итоге окажется большим дураком. Вот начнется реальная пандемия с миллионами жертв или американские ден. знаки отмучаются и не выдержат темпов бешеного печатного станка и проект "доллар" будет свернут, или будет объявлен частичный или полный дефолт США, или грянет большая война, вы думаете, ваши биржи вам хоть что-то вернут? Все будет тут же заморожено! Все пойдет на благо и во благо, но кого угодно, только не вас!
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