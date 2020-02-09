на відміну від інвестування живих грошових коштів cash, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зоні
себто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000
а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)
1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу) цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
на відміну від інвестування живих грошових коштів cash, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зоні
себто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000
а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)
1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу) цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду
А, Вы бумажным золотом и серебром занимаетесь. Я почему то подумал за физику)) Спасибо за разъяснение в любом случае!
ЛОБ написав:vladus17 торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом на додачу операційні ризики у наш час це тупо не раціонально.
Вы не понимаете, что большинству людей не до этого - искать брокеров, торговать, целыми днями следить за котировками, впрыгивать, выпрыгивать? Люди инвестируют в драг металлы, чтоб спать спокойно и заниматься своим делом и чтоб еще никакой вирус/кидок брокера/крах биржи/наезд налоговой/прочая фигня не свели все вложение на нет.
У каждого своя цель - кто-то торгует, кто-то хочет защитить заработанное от инфляции и посягательств и сохранить его ценность, но называть дураками людей... Тем более, что неизвестно, кто еще в итоге окажется большим дураком. Вот начнется реальная пандемия с миллионами жертв или американские ден. знаки отмучаются и не выдержат темпов бешеного печатного станка и проект "доллар" будет свернут, или будет объявлен частичный или полный дефолт США, или грянет большая война, вы думаете, ваши биржи вам хоть что-то вернут? Все будет тут же заморожено! Все пойдет на благо и во благо, но кого угодно, только не вас!
hxbbgaf написав:У каждого своя цель - кто-то торгует, кто-то хочет защитить заработанное от инфляции и посягательств и сохранить его ценность, но называть дураками людей... Тем более, что неизвестно, кто еще в итоге окажется большим дураком. Вот начнется реальная пандемия с миллионами жертв или американские ден. знаки отмучаются и не выдержат темпов бешеного печатного станка и проект "доллар" будет свернут, или будет объявлен частичный или полный дефолт США, или грянет большая война, вы думаете, ваши биржи вам хоть что-то вернут? Все будет тут же заморожено! Все пойдет на благо и во благо, но кого угодно, только не вас!
Вся разница в том какая у человека цель. 1)Заработать у.е. на колебаниях цен 2)просто банально сохранить заработаный капитал. У ЛОБа , мне кажеться первое, когда у вас- второе. И спорить здесь нету смысла, это как глухому с немым. Вы оба правы по своему, в контексте той стратегии которую выбрали для себя.