Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 264265266267> Додано: Чет 30 січ, 2020 19:07 vladus17



маржинальна торгівля має зовсім інші критерії



на відміну від інвестування живих грошових коштів cash, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зоні



себто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000



а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)



1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу)

цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10064 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 19:18 конкретно щодо СРІБЛА



цілі росту "народного золота" відкриті, орієнтир - $20

але мене більше турбуватиме зараз тісний стоп на без-збитковому рівні Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10064 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 19:18 ЛОБ написав: vladus17



маржинальна торгівля має зовсім інші критерії



на відміну від інвестування живих грошових коштів cash, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зоні



себто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000



а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)



1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу)

цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду маржинальна торгівля має зовсім інші критеріїна відміну від інвестування живих грошових коштів, використання позичкового плеча зазвичай передбачає обмеження 1 (свій капітал) до 5 (позичкові кошти брокера) - на одну окрему ідею, максимум 1 до 10 у прибутковій зонісебто, маючи на рахунку $10.000 можна набирати позицій на загальну суму до $50.000а торгівельний сетап на угоду ще й профіт до ризику : стандарний ризик - 1% від депозиту, ризик до цільового профіту від 1 до 3 (чим більше тим краще)1% від умовних $10.000 = $100 (варість стоп-виходу)цільовий профіт простягається десь до $300 на угоду



А, Вы бумажным золотом и серебром занимаетесь.

Я почему то подумал за физику))

Спасибо за разъяснение в любом случае! А, Вы бумажным золотом и серебром занимаетесь.Я почему то подумал за физику))Спасибо за разъяснение в любом случае! vladus17 Повідомлень: 1246 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 19:21 vladus17



торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом



на додачу операційні ризики



у наш час це тупо не раціонально. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10064 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 19:54 ЛОБ написав: vladus17



торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом



на додачу операційні ризики



у наш час це тупо не раціонально. торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопомна додачу операційні ризикиу наш час це тупо не раціонально.

Вы в длинную или в короткую по серебру зашли? На каких уровнях планируете выходить? Вы в длинную или в короткую по серебру зашли? На каких уровнях планируете выходить? vladus17 Повідомлень: 1246 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 22:36 ЛОБ написав: vladus17

торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопом

на додачу операційні ризики

у наш час це тупо не раціонально. торгівля фізичним металом має вагомі недоліки : низька ліквідність ринку, суттєво урізаний час "сесії", неможливість торгувати відкладеними ордерами (24/5), захищати позицію стопомна додачу операційні ризикиу наш час це тупо не раціонально.

Вы не понимаете, что большинству людей не до этого - искать брокеров, торговать, целыми днями следить за котировками, впрыгивать, выпрыгивать? Люди инвестируют в драг металлы, чтоб спать спокойно и заниматься своим делом и чтоб еще никакой вирус/кидок брокера/крах биржи/наезд налоговой/прочая фигня не свели все вложение на нет. Вы не понимаете, что большинству людей не до этого - искать брокеров, торговать, целыми днями следить за котировками, впрыгивать, выпрыгивать? Люди инвестируют в драг металлы, чтоб спать спокойно и заниматься своим делом и чтоб еще никакой вирус/кидок брокера/крах биржи/наезд налоговой/прочая фигня не свели все вложение на нет. hxbbgaf Повідомлень: 21343 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1427 раз. Подякували: 2150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 22:53 У каждого своя цель - кто-то торгует, кто-то хочет защитить заработанное от инфляции и посягательств и сохранить его ценность, но называть дураками людей... Тем более, что неизвестно, кто еще в итоге окажется большим дураком. Вот начнется реальная пандемия с миллионами жертв или американские ден. знаки отмучаются и не выдержат темпов бешеного печатного станка и проект "доллар" будет свернут, или будет объявлен частичный или полный дефолт США, или грянет большая война, вы думаете, ваши биржи вам хоть что-то вернут? Все будет тут же заморожено! Все пойдет на благо и во благо, но кого угодно, только не вас! hxbbgaf Повідомлень: 21343 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1427 раз. Подякували: 2150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:15 hxbbgaf написав: У каждого своя цель - кто-то торгует, кто-то хочет защитить заработанное от инфляции и посягательств и сохранить его ценность, но называть дураками людей... Тем более, что неизвестно, кто еще в итоге окажется большим дураком. Вот начнется реальная пандемия с миллионами жертв или американские ден. знаки отмучаются и не выдержат темпов бешеного печатного станка и проект "доллар" будет свернут, или будет объявлен частичный или полный дефолт США, или грянет большая война, вы думаете, ваши биржи вам хоть что-то вернут? Все будет тут же заморожено! Все пойдет на благо и во благо, но кого угодно, только не вас! У каждого своя цель - кто-то торгует, кто-то хочет защитить заработанное от инфляции и посягательств и сохранить его ценность, но называть дураками людей... Тем более, что неизвестно, кто еще в итоге окажется большим дураком. Вот начнется реальная пандемия с миллионами жертв или американские ден. знаки отмучаются и не выдержат темпов бешеного печатного станка и проект "доллар" будет свернут, или будет объявлен частичный или полный дефолт США, или грянет большая война, вы думаете, ваши биржи вам хоть что-то вернут? Все будет тут же заморожено! Все пойдет на благо и во благо, но кого угодно, только не вас!

Вся разница в том какая у человека цель. 1)Заработать у.е. на колебаниях цен 2)просто банально сохранить заработаный капитал.

У ЛОБа , мне кажеться первое, когда у вас- второе.

И спорить здесь нету смысла, это как глухому с немым.

Вы оба правы по своему, в контексте той стратегии которую выбрали для себя. Вся разница в том какая у человека цель. 1)Заработать у.е. на колебаниях цен 2)просто банально сохранить заработаный капитал.У ЛОБа , мне кажеться первое, когда у вас- второе.И спорить здесь нету смысла, это как глухому с немым.Вы оба правы по своему, в контексте той стратегии которую выбрали для себя. vladus17 Повідомлень: 1246 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 22:13 https://i.imgur.com/4OYWU9S.png - з 2002 року



класичний випадок, коли збігаються усі чинники - від економічного фундаменту, монетарної політики та секулярного (вічного) висхідного трнеду вічної цінності ауруму



зверху просто не залишилося якихось перешкод

+$100 ... +$200 чи +$300 для розіргріву XAU/USD, weekly :- з 2002 рокукласичний випадок, коли збігаються усі чинники - від економічного фундаменту, монетарної політики та секулярного (вічного) висхідного трнеду вічної цінності аурумузверху просто не залишилося якихось перешкод+$100 ... +$200 чи +$300 для розіргріву Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10064 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 964 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 22:21 https://i.imgur.com/7eGu54Y.png



простий факт оновлення історичних максимумів (як і проти єни) про все говорить



XAU/CHF, weekly : https://i.imgur.com/Rzm2A40.png



паперовий франк з від'ємними % ставками нічим не краще паперового бакса



XAU/JPY, weekly : https://i.imgur.com/hCMwGMX.png XAU/EUR, weekly :простий факт оновлення історичних максимумів (як і проти єни) про все говоритьXAU/CHF, weekly :паперовий франк з від'ємними % ставками нічим не краще паперового баксаXAU/JPY, weekly : Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10064 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 964 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 264265266267> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Corpocrator Zebra і 0 гостейМодератори: ТупУм