доступне народне золото ще дешеве й цим варто зкористатися
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:25
XAG/USD, weekly :
доступне народне золото ще дешеве й цим варто зкористатися
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:00
щодо XAU/XAG
загострення без-ризикових настроїв, потенційний злив акцій та фондових індексів на тлі наростаючої загрози економічної рецесії можуть підкинути металевий крос у стратосферу
ціль - перевершення циклічних максимумів біля 94,00, далі імовірно ще вище - на 100
там і продаватимемо. поки це ще забаганки, але довгі позиції у обох металах XAU/USD + XAG/USD = must have
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
|