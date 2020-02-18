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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:25

XAG/USD, weekly : https://i.imgur.com/8nFnG7U.png

доступне народне золото ще дешеве й цим варто зкористатися
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:00

щодо XAU/XAG

загострення без-ризикових настроїв, потенційний злив акцій та фондових індексів на тлі наростаючої загрози економічної рецесії можуть підкинути металевий крос у стратосферу

ціль - перевершення циклічних максимумів біля 94,00, далі імовірно ще вище - на 100

там і продаватимемо. поки це ще забаганки, але довгі позиції у обох металах XAU/USD + XAG/USD = must have
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:17

+$25 за день = $1.605
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:51

  ЛОБ написав:загострення без-ризикових настроїв, потенційний злив акцій та фондових індексів на тлі наростаючої загрози економічної рецесії можуть підкинути металевий крос у стратосферу
ціль - перевершення циклічних максимумів біля 94,00, далі імовірно ще вище - на 100

Всему есть предел. Разве что если большая войнушка с участием США или влияющая на поставки нефти или реальная пандемия с миллионами жертв (и то не факт, что не ломанутся в недооцененное серебро еще больше, когда золото станет слишком дорогим), а так 30-летний максимум кросса - это и так уже дофига.
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