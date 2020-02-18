доступне народне золото ще дешеве й цим варто зкористатися
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:25
XAG/USD, weekly :
доступне народне золото ще дешеве й цим варто зкористатися
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 18 лют, 2020 14:00
щодо XAU/XAG
загострення без-ризикових настроїв, потенційний злив акцій та фондових індексів на тлі наростаючої загрози економічної рецесії можуть підкинути металевий крос у стратосферу
ціль - перевершення циклічних максимумів біля 94,00, далі імовірно ще вище - на 100
там і продаватимемо. поки це ще забаганки, але довгі позиції у обох металах XAU/USD + XAG/USD = must have
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:17
+$25 за день = $1.605
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:51
Всему есть предел. Разве что если большая войнушка с участием США или влияющая на поставки нефти или реальная пандемия с миллионами жертв (и то не факт, что не ломанутся в недооцененное серебро еще больше, когда золото станет слишком дорогим), а так 30-летний максимум кросса - это и так уже дофига.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:10
Re: Золото XAU/USD
$1.609
без якихось військових загроз чи атак та ще й з рекордними максимумами на фондових індексах - щось тут не так
інвестори без страху купують акції та захисне золото, але посеред цих конкурентних за сутністю активів переможе тільки один
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:27
у високосний рік президентських виборів у США з непердбачуваним, самовпевненим президентом-невігласом та роздутими практично у всіх секторах економіки ціновими бульбашками (нерухомість, акції технлогічних компаній, вартість облігацій) -
можна з легкістю припускати досягнення позначки $2.000
не можу позбавитися поганого передчуття наближення нової глобальної кризи
добре, якщо усе обмежиться блискавчиною глибокою корекцією та обранням нового преза
другий термін Трампа стане відкладеною катастрофою.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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