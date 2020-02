Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 265266267268> Додано: Нед 09 лют, 2020 22:25 https://i.imgur.com/8nFnG7U.png



доступне народне золото ще дешеве й цим варто зкористатися XAG/USD, weekly :доступне народне золото ще дешеве й цим варто зкористатися



ціль - перевершення циклічних максимумів біля 94,00, далі імовірно ще вище - на 100



там і продаватимемо. поки це ще забаганки, але довгі позиції у обох металах XAU/USD + XAG/USD = must have

Всему есть предел. Разве что если большая войнушка с участием США или влияющая на поставки нефти или реальная пандемия с миллионами жертв (и то не факт, что не ломанутся в недооцененное серебро еще больше, когда золото станет слишком дорогим), а так 30-летний максимум кросса - это и так уже дофига.

$1.609



без якихось військових загроз чи атак та ще й з рекордними максимумами на фондових індексах - щось тут не так



без якихось військових загроз чи атак та ще й з рекордними максимумами на фондових індексах - щось тут не так

інвестори без страху купують акції та захисне золото, але посеред цих конкурентних за сутністю активів переможе тільки один



можна з легкістю припускати досягнення позначки $2.000



не можу позбавитися поганого передчуття наближення нової глобальної кризи

добре, якщо усе обмежиться блискавчиною глибокою корекцією та обранням нового преза



золото вдарило на $1.622 - 7-річні максимуми з Лютого 2013 року



срібло відстає та ніяк не може подолати рівень спротиву біля $18,50



Золото к серебру на исторических максимумах. Аналогичная ситуация сейчас происходит и с черным золотом vs желтым.

Сейчас уже дают больше 30 бочек нефти за 1 унц золота.

Это, исторически , пик

Gold to Oil ratio chart:

https://www.macrotrends.net/1380/gold-t ... ical-chart



Про платину молчу...



щодо XAU/XAG

у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAU

поточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :

https://invst.ly/px6q6

як на мене потенціал росту золота проти срібла та нафти ще не вичерпано.



у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAU

поточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :



https://invst.ly/px6q6



