vladus17 написав:
Золото к серебру на исторических максимумах. Аналогичная ситуация сейчас происходит и с черным золотом vs желтым.
Сейчас уже дают больше 30 бочек нефти за 1 унц золота.
Это, исторически , пик
Не исторический пик ни там, ни там. По серебру, как замечено выше, в июле прошлого года был 28-летний пик, но тоже не исторический, примерно то же было в 91-м во время бури в пустыне, но на очень короткое время, до этого только в Великую Депрессию, но там играли свою роль такие факторы, которым в современном мире пока нет места (запрет на владение золотом в США, опечатанные банковские ячейки, принудительный выкуп государством всего серебра, для чего сперва сбили цену, а потом предложили населению сдать его чуть дороже, и т.д.), так что с натяжкой эти цифры уже можно называть близкими к историческим хаям.
По поводу нефти, ну, по крайней мере, в январе 2016-го, когда нефть падала до 28 долларов за баррель, а золото было 1100 с чем-то, бочек давали больше, к тому же, сейчас цену сбивает сланцевая нефть. Так что с учетом того, что цистерну нефти вы не купите, покупка нефти на бирже в краткосрок не выглядит такой однозначно прибыльной.