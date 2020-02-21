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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 265266267268 Додано: Чет 20 лют, 2020 23:12 ЛОБ написав: vladus17



у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAU

поточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :



https://invst.ly/px6q6



як на мене потенціал росту золота проти срібла та нафти ще не вичерпано. у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAUпоточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :як на мене потенціал росту золота проти срібла та нафти ще не вичерпано.

Ладно то серебро...

Но нефть к золоту я думаю куда важней соотношение.

Сейчас, думаю, не самое плохое время для конвертации желтого в черное.

У кого есть такая возможность, конечно же. Ладно то серебро...Но нефть к золоту я думаю куда важней соотношение.Сейчас, думаю, не самое плохое время для конвертации желтого в черное.У кого есть такая возможность, конечно же. vladus17 Повідомлень: 1266 З нами з: 21.03.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 23:57 vladus17 написав: Золото к серебру на исторических максимумах. Аналогичная ситуация сейчас происходит и с черным золотом vs желтым.

Сейчас уже дают больше 30 бочек нефти за 1 унц золота.

Это, исторически , пик

Золото к серебру на исторических максимумах. Аналогичная ситуация сейчас происходит и с черным золотом vs желтым.Сейчас уже дают больше 30 бочек нефти за 1 унц золота.Это, исторически , пик

Не исторический пик ни там, ни там. По серебру, как замечено выше, в июле прошлого года был 28-летний пик, но тоже не исторический, примерно то же было в 91-м во время бури в пустыне, но на очень короткое время, до этого только в Великую Депрессию, но там играли свою роль такие факторы, которым в современном мире пока нет места (запрет на владение золотом в США, опечатанные банковские ячейки, принудительный выкуп государством всего серебра, для чего сперва сбили цену, а потом предложили населению сдать его чуть дороже, и т.д.), так что с натяжкой эти цифры уже можно называть близкими к историческим хаям.

По поводу нефти, ну, по крайней мере, в январе 2016-го, когда нефть падала до 28 долларов за баррель, а золото было 1100 с чем-то, бочек давали больше, к тому же, сейчас цену сбивает сланцевая нефть. Так что с учетом того, что цистерну нефти вы не купите, покупка нефти на бирже в краткосрок не выглядит такой однозначно прибыльной. Не исторический пик ни там, ни там. По серебру, как замечено выше, в июле прошлого года был 28-летний пик, но тоже не исторический, примерно то же было в 91-м во время бури в пустыне, но на очень короткое время, до этого только в Великую Депрессию, но там играли свою роль такие факторы, которым в современном мире пока нет места (запрет на владение золотом в США, опечатанные банковские ячейки, принудительный выкуп государством всего серебра, для чего сперва сбили цену, а потом предложили населению сдать его чуть дороже, и т.д.), так что с натяжкой эти цифры уже можно называть близкими к историческим хаям.По поводу нефти, ну, по крайней мере, в январе 2016-го, когда нефть падала до 28 долларов за баррель, а золото было 1100 с чем-то, бочек давали больше, к тому же, сейчас цену сбивает сланцевая нефть. Так что с учетом того, что цистерну нефти вы не купите, покупка нефти на бирже в краткосрок не выглядит такой однозначно прибыльной. hxbbgaf Повідомлень: 21384 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:30 hxbbgaf

Ну понятно что не все так однозначно в пользу нефти или серебра.

Если бы это было так, спекули уже давно бы на этом зарабатывали и соотношение снизилось бы.

Я не говорил что мы побили исторические хаи, я сказал что мы сейчас + - на исторических вершинах. Я думаю сейчас есть смысл немного конвертнуться с желтого в что то другое. vladus17 Повідомлень: 1266 З нами з: 21.03.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:03 купівля срібла за гривню чи за доляр США має забезпечити збереження капіталу та/або шпекулятивний прибуток (видноколо до кінця 2020 року)



це чітка трендова цілком консервативна ідея, яку легко реалізувати як з фізметалом так і через маржинальний рахунок (на безготівці)



у золота також є значний потенціал росту, але аурум вимагає більших вкладень



на побоюваннях рецесії нафту (та сировину) можуть загнати ще нижче, скажімо, під $40 (по WTI) - уважно спостерігаю за нафтою/газом, але є кращі ідеї на купівлю акцій нафто- й газосервісного сектору, що мають 10х потенціал на довгострок Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10084 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 967 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:00 ЛОБ Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:10 написав: $1.609



без якихось військових загроз чи атак та ще й з рекордними максимумами на фондових індексах - щось тут не так



інвестори без страху купують акції та захисне золото, але посеред цих конкурентних за сутністю активів переможе тільки один без якихось військових загроз чи атак та ще й з рекордними максимумами на фондових індексах - щось тут не такінвестори без страху купують акції та захисне золото, але посеред цих конкурентних за сутністю активів переможе тільки один

XAU $1.646



золото нагору - акції донизу



поки що спекулі схильні викупати діпи на фондовому ринку. цікавіше стане коли цю погану звичку ринок переламає через коліно, а гравці змушені будуть перевернутися на продаж з будь якого відскоку золото нагору - акції донизупоки що спекулі схильні викупати діпи на фондовому ринку. цікавіше стане коли цю погану звичку ринок переламає через коліно, а гравці змушені будуть перевернутися на продаж з будь якого відскоку Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10084 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 967 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:17 здається негода на фінансових ринках через короновірус має заскочити інвесторів на піку їхнього недбалого оптимізму, що повністю грунтується на упевненості у всемогутності центробанків (насамперед Федрезерву) та постійному підживленні надлишкової ліквідності



ринок тривалий час не звертає увагу на ризики та перекупленість



мантра "на цей раз буде по-іншому" - погане інвестицйне правило. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10084 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 967 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 265266267268 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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