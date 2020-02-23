vladus17 написав:Золото к серебру на исторических максимумах. Аналогичная ситуация сейчас происходит и с черным золотом vs желтым. Сейчас уже дают больше 30 бочек нефти за 1 унц золота. Это, исторически , пик
Не исторический пик ни там, ни там. По серебру, как замечено выше, в июле прошлого года был 28-летний пик, но тоже не исторический, примерно то же было в 91-м во время бури в пустыне, но на очень короткое время, до этого только в Великую Депрессию, но там играли свою роль такие факторы, которым в современном мире пока нет места (запрет на владение золотом в США, опечатанные банковские ячейки, принудительный выкуп государством всего серебра, для чего сперва сбили цену, а потом предложили населению сдать его чуть дороже, и т.д.), так что с натяжкой эти цифры уже можно называть близкими к историческим хаям. По поводу нефти, ну, по крайней мере, в январе 2016-го, когда нефть падала до 28 долларов за баррель, а золото было 1100 с чем-то, бочек давали больше, к тому же, сейчас цену сбивает сланцевая нефть. Так что с учетом того, что цистерну нефти вы не купите, покупка нефти на бирже в краткосрок не выглядит такой однозначно прибыльной.
hxbbgaf Ну понятно что не все так однозначно в пользу нефти или серебра. Если бы это было так, спекули уже давно бы на этом зарабатывали и соотношение снизилось бы. Я не говорил что мы побили исторические хаи, я сказал что мы сейчас + - на исторических вершинах. Я думаю сейчас есть смысл немного конвертнуться с желтого в что то другое.
купівля срібла за гривню чи за доляр США має забезпечити збереження капіталу та/або шпекулятивний прибуток (видноколо до кінця 2020 року)
це чітка трендова цілком консервативна ідея, яку легко реалізувати як з фізметалом так і через маржинальний рахунок (на безготівці)
у золота також є значний потенціал росту, але аурум вимагає більших вкладень
на побоюваннях рецесії нафту (та сировину) можуть загнати ще нижче, скажімо, під $40 (по WTI) - уважно спостерігаю за нафтою/газом, але є кращі ідеї на купівлю акцій нафто- й газосервісного сектору, що мають 10х потенціал на довгострок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
здається негода на фінансових ринках через короновірус має заскочити інвесторів на піку їхнього недбалого оптимізму, що повністю грунтується на упевненості у всемогутності центробанків (насамперед Федрезерву) та постійному підживленні надлишкової ліквідності
ринок тривалий час не звертає увагу на ризики та перекупленість
мантра "на цей раз буде по-іншому" - погане інвестицйне правило.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.