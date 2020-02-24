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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:12

  ЛОБ написав:vladus17

у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAU
поточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :

https://invst.ly/px6q6

як на мене потенціал росту золота проти срібла та нафти ще не вичерпано.

Ладно то серебро...
Но нефть к золоту я думаю куда важней соотношение.
Сейчас, думаю, не самое плохое время для конвертации желтого в черное.
У кого есть такая возможность, конечно же.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:57

  vladus17 написав:Золото к серебру на исторических максимумах. Аналогичная ситуация сейчас происходит и с черным золотом vs желтым.
Сейчас уже дают больше 30 бочек нефти за 1 унц золота.
Это, исторически , пик :idea:

Не исторический пик ни там, ни там. По серебру, как замечено выше, в июле прошлого года был 28-летний пик, но тоже не исторический, примерно то же было в 91-м во время бури в пустыне, но на очень короткое время, до этого только в Великую Депрессию, но там играли свою роль такие факторы, которым в современном мире пока нет места (запрет на владение золотом в США, опечатанные банковские ячейки, принудительный выкуп государством всего серебра, для чего сперва сбили цену, а потом предложили населению сдать его чуть дороже, и т.д.), так что с натяжкой эти цифры уже можно называть близкими к историческим хаям.
По поводу нефти, ну, по крайней мере, в январе 2016-го, когда нефть падала до 28 долларов за баррель, а золото было 1100 с чем-то, бочек давали больше, к тому же, сейчас цену сбивает сланцевая нефть. Так что с учетом того, что цистерну нефти вы не купите, покупка нефти на бирже в краткосрок не выглядит такой однозначно прибыльной.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:30

hxbbgaf
Ну понятно что не все так однозначно в пользу нефти или серебра.
Если бы это было так, спекули уже давно бы на этом зарабатывали и соотношение снизилось бы.
Я не говорил что мы побили исторические хаи, я сказал что мы сейчас + - на исторических вершинах. Я думаю сейчас есть смысл немного конвертнуться с желтого в что то другое.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:03

купівля срібла за гривню чи за доляр США має забезпечити збереження капіталу та/або шпекулятивний прибуток (видноколо до кінця 2020 року)

це чітка трендова цілком консервативна ідея, яку легко реалізувати як з фізметалом так і через маржинальний рахунок (на безготівці)

у золота також є значний потенціал росту, але аурум вимагає більших вкладень

на побоюваннях рецесії нафту (та сировину) можуть загнати ще нижче, скажімо, під $40 (по WTI) - уважно спостерігаю за нафтою/газом, але є кращі ідеї на купівлю акцій нафто- й газосервісного сектору, що мають 10х потенціал на довгострок
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:00

  ЛОБ Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:10 написав:$1.609

без якихось військових загроз чи атак та ще й з рекордними максимумами на фондових індексах - щось тут не так

інвестори без страху купують акції та захисне золото, але посеред цих конкурентних за сутністю активів переможе тільки один

XAU $1.646

золото нагору - акції донизу

поки що спекулі схильні викупати діпи на фондовому ринку. цікавіше стане коли цю погану звичку ринок переламає через коліно, а гравці змушені будуть перевернутися на продаж з будь якого відскоку
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:17

здається негода на фінансових ринках через короновірус має заскочити інвесторів на піку їхнього недбалого оптимізму, що повністю грунтується на упевненості у всемогутності центробанків (насамперед Федрезерву) та постійному підживленні надлишкової ліквідності

ринок тривалий час не звертає увагу на ризики та перекупленість

мантра "на цей раз буде по-іншому" - погане інвестицйне правило.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:01

бичий геп з відкриття ринків біля $1.680

якщо збиткова Тесла сходила на $1.000, а вигадана криптовалюта Біткойн кошувала близько $20.000, то чому Золото не може коштувати $5.000 або й $25.000 :?: :?: :?:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:54

- $56

маємо блискавичний відкат з учорашнього максимуму дня $1.689

ринок знайшов привід для корекції : пустопорожній оптимізм Трампа, мовляв купуйте акції на падінні

діпи у тренді ми дійсно будемо викуповувати, але у золоті
а відскоки на фондових індексах - тільки на продаж
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