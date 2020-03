Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 267268269270 Додано: Вів 03 бер, 2020 19:01 Breaking: Fed cuts policy rate by 50 basis points to 1%-1.25% in emergency move



золото віповіло $1.640



ринок знайшов привід для корекції : пустопорожній оптимізм Трампа, мовляв купуйте акції на падінні



діпи у тренді ми дійсно будемо викуповувати, але у золоті

маємо блискавичний відкат з учорашнього максимуму дня біля $1.689

ринок знайшов привід для корекції : пустопорожній оптимізм Трампа, мовляв купуйте акції на падінні

діпи у тренді ми дійсно будемо викуповувати, але у золоті

а відскоки на фондових індексах - тільки на продаж

ЛОБ Додано: Пон 02 бер, 2020 11:21 написав: маємо відскок до $1.606 від мінімумів п'ятниці $1.563

маємо відскок до $1.606 від мінімумів п'ятниці $1.563

як і очікувалося, ринок схильний викуповувати корекційні діпи

ЛОБ Додано: Вів 03 бер, 2020 20:01 написав: Breaking: Fed cuts policy rate by 50 basis points to 1%-1.25% in emergency move



золото віповіло $1.640

XAU сходив було на $1.649 та знову відкотився на $1.636



XAU сходив було на $1.649 та знову відкотився на $1.636

естремуми березня за 4 дні $1.563 - $1.649 дають нам дієву інструкцію що робити

Додано: Чет 05 бер, 2020 19:24 $1.663 або +$100 від корекційних мінімумів минулої п'ятниці

Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:35 $1.681

фондові індекси донизу - золото доверху



Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:17 ЛОБ написав: $1.681

фондові індекси донизу - золото доверху

Все ждете 1450?



фондові індекси донизу - золото доверху фондові індекси донизу - золото доверху

Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:53 Gold climbs to fresh seven-year highs near $1,690

Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:22 п'ятниця - день фіксингу позицій. ринок завжди дасть заробити ще.

Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:32 ЛОБ Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:57 написав: купівля захисного Золота - безпрограшна тактика як на випадок продовження росту фондових індексів, так і їх негайного падіння

фейкова угода США-Трамп, що начебто вже затверджена Трампом без оголошення запланованої паіар-церемонії її підписання на найвищому державному рівні, закладає вибухівку під стероїдний ріст акцій

поточна вартість акцій (P/E = price/earnings) зрівнялася з роздутою оцінкою епохи бульбашки дот-комів з кульмінацією у 2000-му році

sell S&P500 + buy XAU/USD



фейкова угода США-Трамп, що начебто вже затверджена Трампом без оголошення запланованої паіар-церемонії її підписання на найвищому державному рівні, закладає вибухівку під стероїдний ріст акцій



поточна вартість акцій (P/E = price/earnings) зрівнялася з роздутою оцінкою епохи бульбашки дот-комів з кульмінацією у 2000-му році



sell S&P500 + buy XAU/USD купівля захисного Золота - безпрограшна тактика як на випадок продовження росту фондових індексів, так і їх негайного падінняфейкова угода США-Трамп, що начебто вже затверджена Трампом без оголошення запланованої паіар-церемонії її підписання на найвищому державному рівні, закладає вибухівку під стероїдний ріст акційпоточна вартість акцій (P/E = price/earnings) зрівнялася з роздутою оцінкою епохи бульбашки дот-комів з кульмінацією у 2000-му році

тактика проацює.

Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:51 щодо НАФТИ

https://i.imgur.com/19xSSSj.png

з понеділка шукатиму лонг WTI, daily



https://i.imgur.com/19xSSSj.png



Додано: Нед 08 бер, 2020 12:28

The federal budget deficit was $625 billion for the first five months of fiscal year 2020, CBO estimates, $80 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

https://www.cbo.gov/publication/56223?u ... 6_17:00:00 Дефіцит федерального бюджету США за 5 місяців (жовтень-лютий) $625 млрд.

The federal budget deficit was $625 billion for the first five months of fiscal year 2020, CBO estimates, $80 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

