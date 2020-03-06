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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:01

Breaking: Fed cuts policy rate by 50 basis points to 1%-1.25% in emergency move

золото віповіло $1.640
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:00

  ЛОБ Додано: Вів 25 лют, 2020 10:54 написав:-$56 маємо блискавичний відкат з учорашнього максимуму дня біля $1.689

ринок знайшов привід для корекції : пустопорожній оптимізм Трампа, мовляв купуйте акції на падінні

діпи у тренді ми дійсно будемо викуповувати, але у золоті
а відскоки на фондових індексах - тільки на продаж

  ЛОБ Додано: Пон 02 бер, 2020 11:21 написав:маємо відскок до $1.606 від мінімумів п'ятниці $1.563
як і очікувалося, ринок схильний викуповувати корекційні діпи

  ЛОБ Додано: Вів 03 бер, 2020 20:01 написав:Breaking: Fed cuts policy rate by 50 basis points to 1%-1.25% in emergency move

золото віповіло $1.640

XAU сходив було на $1.649 та знову відкотився на $1.636

естремуми березня за 4 дні $1.563 - $1.649 дають нам дієву інструкцію що робити
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:24

$1.663 або +$100 від корекційних мінімумів минулої п'ятниці
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:35

$1.681

фондові індекси донизу - золото доверху
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:17

  ЛОБ написав:$1.681

фондові індекси донизу - золото доверху

Все ждете 1450?
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1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:53

Gold climbs to fresh seven-year highs near $1,690
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:22

п'ятниця - день фіксингу позицій. ринок завжди дасть заробити ще.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:32

  ЛОБ Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:57 написав:купівля захисного Золота - безпрограшна тактика як на випадок продовження росту фондових індексів, так і їх негайного падіння

фейкова угода США-Трамп, що начебто вже затверджена Трампом без оголошення запланованої паіар-церемонії її підписання на найвищому державному рівні, закладає вибухівку під стероїдний ріст акцій

поточна вартість акцій (P/E = price/earnings) зрівнялася з роздутою оцінкою епохи бульбашки дот-комів з кульмінацією у 2000-му році

sell S&P500 + buy XAU/USD

тактика проацює.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:51

щодо НАФТИ

WTI, daily :

https://i.imgur.com/19xSSSj.png

з понеділка шукатиму лонг
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:28

Дефіцит федерального бюджету США за 5 місяців (жовтень-лютий) $625 млрд.
The federal budget deficit was $625 billion for the first five months of fiscal year 2020, CBO estimates, $80 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

https://www.cbo.gov/publication/56223?u ... 6_17:00:00
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 267268269270
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