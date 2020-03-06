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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 бер, 2020 19:01
Breaking: Fed cuts policy rate by 50 basis points to 1%-1.25% in emergency move
золото віповіло $1.640
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Додано: Сер 04 бер, 2020 10:00
ЛОБ Додано: Вів 25 лют, 2020 10:54 написав:-$56
маємо блискавичний відкат з учорашнього максимуму дня біля $1.689
ринок знайшов привід для корекції : пустопорожній оптимізм Трампа, мовляв купуйте акції на падінні
діпи у тренді ми дійсно будемо викуповувати, але у золоті
а відскоки на фондових індексах - тільки на продаж
ЛОБ Додано: Пон 02 бер, 2020 11:21 написав:
маємо відскок до $1.606
від мінімумів п'ятниці $1.563
як і очікувалося, ринок схильний викуповувати корекційні діпи
ЛОБ Додано: Вів 03 бер, 2020 20:01 написав:Breaking: Fed cuts policy rate by 50 basis points to 1%-1.25% in emergency move
золото віповіло $1.640
XAU сходив було на $1.649
та знову відкотився на $1.636
естремуми березня за 4 дні $1.563 - $1.649
дають нам дієву інструкцію що робити
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Додано: Чет 05 бер, 2020 19:24
$1.663 або +$100 від корекційних мінімумів минулої п'ятниці
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 08:35
$1.681
фондові індекси донизу - золото доверху
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:17
ЛОБ написав:$1.681
фондові індекси донизу - золото доверху
Все ждете 1450?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:53
Gold climbs to fresh seven-year highs near $1,690
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:22
п'ятниця - день фіксингу позицій. ринок завжди дасть заробити ще.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:32
ЛОБ Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:57 написав:
купівля захисного Золота - безпрограшна тактика як на випадок продовження росту фондових індексів, так і їх негайного падіння
фейкова угода США-Трамп, що начебто вже затверджена Трампом без оголошення запланованої паіар-церемонії її підписання на найвищому державному рівні, закладає вибухівку під стероїдний ріст акцій
поточна вартість акцій (P/E = price/earnings) зрівнялася з роздутою оцінкою епохи бульбашки дот-комів з кульмінацією у 2000-му роціsell S&P500 + buy XAU/USD
тактика проацює.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:51
WTI, daily :https://i.imgur.com/19xSSSj.png
з понеділка шукатиму лонг
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Додано: Нед 08 бер, 2020 12:28
Дефіцит федерального бюджету США за 5 місяців (жовтень-лютий) $625 млрд.
https://www.cbo.gov/publication/56223?u ... 6_17:00:00
The federal budget deficit was $625 billion for the first five months of fiscal year 2020, CBO estimates, $80 billion more than the deficit recorded during the same period last year.
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