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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 22:02

  ЛОБ написав:WTI, daily :
https://i.imgur.com/19xSSSj.png
з понеділка шукатиму лонг

Думаете, уже вверх? Не рановато? Вирус в разгаре и саудиты собрались залить рынок нефтью. Или то для загона оленей говорят?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09

щодо XAU/XAG

  ЛОБ Додано: Чет 20 лют, 2020 23:56 написав:у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAU
поточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :

https://invst.ly/px6q6

як на мене потенціал росту золота проти срібла та нафти ще не вичерпано.

  ЛОБ Додано: Сер 26 лют, 2020 20:16 написав:91,57
з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 8% з 84,50

  ЛОБ Додано: П'ят 28 лют, 2020 16:16 написав:XAU/XAG 95,50

"захисне" золото зростає проти здебільшого "промислового" срібла у пошуках safe haven, тож маємо дістати магічні "100"

дістали 100-ку : https://invst.ly/q2igd

перша позитивна реакція на продаж є, але подвійний штурм та закріплення вище залишається робочим розрахунком на загострення без-ризикових настроїв та продовження зливу фондових індексів

з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 18% з 84,50

час напевно продавати XAU vs XAG ше не прийшов.
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