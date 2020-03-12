ЛОБ написав:WTI, daily :
https://i.imgur.com/19xSSSj.png
з понеділка шукатиму лонг
Думаете, уже вверх? Не рановато? Вирус в разгаре и саудиты собрались залить рынок нефтью. Или то для загона оленей говорят?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:02
Думаете, уже вверх? Не рановато? Вирус в разгаре и саудиты собрались залить рынок нефтью. Или то для загона оленей говорят?
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09
щодо XAU/XAG
дістали 100-ку :
перша позитивна реакція на продаж є, але подвійний штурм та закріплення вище залишається робочим розрахунком на загострення без-ризикових настроїв та продовження зливу фондових індексів
з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 18% з 84,50
час напевно продавати XAU vs XAG ше не прийшов.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 бер, 2020 12:08
$1.631
під тиском закриття усіх "паперових" довгих позицій з використанням маржинального плеча та позичкового капіталу вартість наближається до своєї фізичної рівноважної та справедливої ціни
як на мене це беззаперечний позитив для золота.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:05
мінімум дня $1.561
вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578
перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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