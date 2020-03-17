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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:00
ЛОБ написав:vladus17
це ж треба бути останнім йовбаком, щоб зубоскалити з чийогось можливого мінуса.
містер-угадайка, почепіть собі на лоба медальку.
йовбак тот кто дает людям советы изза которых они потом теряют деньги.
йовбак-эксперт ВАМ медальку надо вручить! Заслужили.
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vladus17
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