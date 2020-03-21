ЛОБ написав:WTI, daily :
https://i.imgur.com/19xSSSj.png
з понеділка шукатиму лонг
Думаете, уже вверх? Не рановато? Вирус в разгаре и саудиты собрались залить рынок нефтью. Или то для загона оленей говорят?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:02
Думаете, уже вверх? Не рановато? Вирус в разгаре и саудиты собрались залить рынок нефтью. Или то для загона оленей говорят?
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:09
щодо XAU/XAG
дістали 100-ку :
перша позитивна реакція на продаж є, але подвійний штурм та закріплення вище залишається робочим розрахунком на загострення без-ризикових настроїв та продовження зливу фондових індексів
з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 18% з 84,50
час напевно продавати XAU vs XAG ше не прийшов.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 бер, 2020 12:08
$1.631
під тиском закриття усіх "паперових" довгих позицій з використанням маржинального плеча та позичкового капіталу вартість наближається до своєї фізичної рівноважної та справедливої ціни
як на мене це беззаперечний позитив для золота.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:05
мінімум дня $1.561
вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578
перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:04
Відкупали в діапазоні 1450-1500. Пастка для биків, золоту падати на рівень 800-900 в найближчі півроку. Основний попит - прикраси. А ТЦ по всьому світу будуть зачинені 2-3 місяці.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:16
tobias
завжди є альтернативна думка
Китай та Сингапур повертаються до нормального життя
за 3-4 тижні за цим трендом завдяки здійсненим карантинним заходам має слідувати Європа, а згодом й США
варто очікувати стабілізації ринків та повернення попиту на сировину, насамперед нафту
а порізані до нуля % сатавки від основних центробанків Світу закладають підвалини для чергової хвилі росту дорогоцінних металів
скорочення комерційних запасів та пусті полиці у супермаркетах призведуть до прискорення виробничих процесів - повернення оптимізму інвесторів
не такий страшний той чорт, як його малюють екперти
до слова, це одні й ті самі експетри, котрі прогнозували продовження нескінченого ралі фондових ринків аж до перевиборів Трампа, а тепер апокаліпсис - вже завтра-післязавтра.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:13
Золото за 1 добу сходило на +$100 : з $1.451 на $1.553
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:15
щодо XAU/XAG
Золото за Срібло 123,00
а ось тепер можна розпочинати набирати позиції у шорт
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:40
|