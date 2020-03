Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 268269270271 Додано: Нед 08 бер, 2020 22:02 ЛОБ написав: WTI, daily :

https://i.imgur.com/19xSSSj.png

з понеділка шукатиму лонг WTI, daily :з понеділка шукатиму лонг

Думаете, уже вверх? Не рановато? Вирус в разгаре и саудиты собрались залить рынок нефтью. Или то для загона оленей говорят?

поточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :



https://invst.ly/px6q6



як на мене потенціал росту золота проти срібла та нафти ще не вичерпано. у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAUпоточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :

ЛОБ Додано: Сер 26 лют, 2020 20:16 написав: 91,57

з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 8% з 84,50 з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 8% з

ЛОБ Додано: П'ят 28 лют, 2020 16:16 написав: XAU/XAG 95,50



"захисне" золото зростає проти здебільшого "промислового" срібла у пошуках safe haven, тож маємо дістати магічні "100" "захисне" золото зростає проти здебільшого "промислового" срібла у пошуках safe haven, тож маємо дістати магічні "100"

дістали 100-ку : https://invst.ly/q2igd



перша позитивна реакція на продаж є, але подвійний штурм та закріплення вище залишається робочим розрахунком на загострення без-ризикових настроїв та продовження зливу фондових індексів



з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 18% з 84,50



дістали 100-ку :

перша позитивна реакція на продаж є, але подвійний штурм та закріплення вище залишається робочим розрахунком на загострення без-ризикових настроїв та продовження зливу фондових індексів

з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 18% з 84,50

час напевно продавати XAU vs XAG ше не прийшов.



$1.631

під тиском закриття усіх "паперових" довгих позицій з використанням маржинального плеча та позичкового капіталу вартість наближається до своєї фізичної рівноважної та справедливої ціни

як на мене це беззаперечний позитив для золота.



мінімум дня $1.561

вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578

перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.



вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578



Відкупали в діапазоні 1450-1500. Пастка для биків, золоту падати на рівень 800-900 в найближчі півроку. Основний попит - прикраси. А ТЦ по всьому світу будуть зачинені 2-3 місяці.

tobias

завжди є альтернативна думка



завжди є альтернативна думка



Китай та Сингапур повертаються до нормального життя



за 3-4 тижні за цим трендом завдяки здійсненим карантинним заходам має слідувати Європа, а згодом й США



варто очікувати стабілізації ринків та повернення попиту на сировину, насамперед нафту



а порізані до нуля % сатавки від основних центробанків Світу закладають підвалини для чергової хвилі росту дорогоцінних металів



скорочення комерційних запасів та пусті полиці у супермаркетах призведуть до прискорення виробничих процесів - повернення оптимізму інвесторів



не такий страшний той чорт, як його малюють екперти



Золото за 1 добу сходило на +$100 : з $1.451 на $1.553



щодо XAU/XAG Золото за Срібло 123,00

а ось тепер можна розпочинати набирати позиції у шорт



вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578



вимальовується західний імпульс у контр-тренд.

перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.

Я просто оставлю это здесь...

Я просто оставлю это здесь...

