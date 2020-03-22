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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 01:06
Sven Henrich NorthmanTrader 2h
To summarize the news: With a labor force participation rate of 63% a 30% UE rate implies over 50% of Americans being without a job & getting direct checks by the gov't.
Deficit of $3-$4T.
Fed buying corp bonds & expanding balance sheet by $4T.
Corps getting billions in bailouts.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 02:05
рівень безробіття в США за найгіршого сценарію може сягнути 30%
у будь якому випадку Федрезерв суттєво збільшить свій баланс - орієнтовно до $4 трлн - викуповуючи ще й корпоративні облігації
дефіцит федерального бюджету за рік має пдіскочити до $3-4 трлн.
логіка виходу з бакса підказує мені купувати європейські валюти та захисні активи, отже, EUR та XAU (+XAG). не виключаю відскок CNY, AUD & NZD
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Додано: Пон 23 бер, 2020 09:13
ЛОБ написав: мінімум дня $1.561
вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578
перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.
,,Трейдер от Бога,, какой уже лосик по золоту получился? Думаю довольно круглый и жирный
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