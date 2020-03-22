RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:06

Sven Henrich NorthmanTrader 2h
To summarize the news: With a labor force participation rate of 63% a 30% UE rate implies over 50% of Americans being without a job & getting direct checks by the gov't.
Deficit of $3-$4T.
Fed buying corp bonds & expanding balance sheet by $4T.
Corps getting billions in bailouts.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10151
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 02:05

рівень безробіття в США за найгіршого сценарію може сягнути 30%

у будь якому випадку Федрезерв суттєво збільшить свій баланс - орієнтовно до $4 трлн - викуповуючи ще й корпоративні облігації

дефіцит федерального бюджету за рік має пдіскочити до $3-4 трлн.

логіка виходу з бакса підказує мені купувати європейські валюти та захисні активи, отже, EUR та XAU (+XAG). не виключаю відскок CNY, AUD & NZD
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10151
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:13

  ЛОБ написав: мінімум дня $1.561

вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578

перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.

,,Трейдер от Бога,, какой уже лосик по золоту получился? Думаю довольно круглый и жирный :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 21.03.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 269270271272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, Patrick, superbmw2011 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18222)
23.03.2020 09:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.