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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:19

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ Додано: Вів 03 бер, 2020 13:38 написав:що таке тренд (з 2016 року) на графіку :
https://i.imgur.com/phF1f6X.png
а ще якою може бути здорова корекція у тренді.

купівля золота за технічним сетапом :
https://i.imgur.com/WpiAdZp.png
стоп на місці.

ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринку
західний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:57

  ЛОБ Додано: Сер 04 бер, 2020 11:00 написав:...
естремуми березня за 4 дні $1.563 - $1.649 дають нам дієву інструкцію що робити

  ЛОБ Додано: Чет 05 бер, 2020 20:24 написав:$1.663 або +$100 від корекційних мінімумів минулої п'ятниці

  ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:53 написав:Gold climbs to fresh seven-year highs near $1,690

  ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:22 написав:п'ятниця - день фіксингу позицій. ринок завжди дасть заробити ще.

  ЛОБ Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05 написав:вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578
перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.

  ЛОБ Додано: Вів 17 бер, 2020 20:13 написав:Золото за 1 добу сходило на +$100 : з $1.451 на $1.553

екстремуми Березня розширено до $1.451 - $1.703
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:08

$1.533

блискавичне зниження ціни на ЗОЛОТО цілком імовірно було прийнятною нагодою перезайти на купівлю у довжину. але ж не привід розмазувати свої шмарклі по екрану.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:11

  ЛОБ написав:рівень безробіття в США за найгіршого сценарію може сягнути 30%

у будь якому випадку Федрезерв суттєво збільшить свій баланс - орієнтовно до $4 трлн - викуповуючи ще й корпоративні облігації

дефіцит федерального бюджету за рік має пдіскочити до $3-4 трлн.

логіка виходу з бакса підказує мені купувати європейські валюти та захисні активи, отже, EUR та XAU (+XAG). не виключаю відскок CNY, AUD & NZD

Европейским валютам тоже вряд ли пока что-то светит, глядя на ситуацию в Италии.
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1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:43

$1.590
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:49

  ЛОБ Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав:здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))

набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору
покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів

по золоту десь ближче до $1.850-$1.900
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:19

$1.615

програму мінімум виконано : зафіксував 1/3 частину позицій (не на хаях)) через появу короткострокового технічного патерну на продаж, на зниженні до $1.525 знову купуватиму

очевидно, про шорти немає й мови - зараз просто упевненіше повертаємося до викупу корекційних діпів
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:28

мінімум $1.486 - максимум $1.626 (бачу на екрані)

ось такий виявився діапазон "падіння" золота за 1 добу
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