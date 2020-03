Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 270271272273> Додано: Пон 23 бер, 2020 13:19 Re: Золото XAU/USD ЛОБ Додано: Вів 03 бер, 2020 13:38 написав: що таке тренд (з 2016 року) на графіку :

https://i.imgur.com/phF1f6X.png

а ще якою може бути здорова корекція у тренді. що таке тренд (з 2016 року) на графіку :а ще якою може бути здорова корекція у тренді.

купівля золота за технічним сетапом :

https://i.imgur.com/WpiAdZp.png

стоп на місці.



ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринку

західний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців купівля золота за технічним сетапом :стоп на місці.ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринкузахідний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10168 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 16:57 ЛОБ Додано: Сер 04 бер, 2020 11:00 написав: ...

естремуми березня за 4 дні $1.563 - $1.649 дають нам дієву інструкцію що робити ...естремуми березня за 4 днідають нам дієву інструкцію що робити

ЛОБ Додано: Чет 05 бер, 2020 20:24 написав: $1.663 або +$100 від корекційних мінімумів минулої п'ятниці абовід корекційних мінімумів минулої п'ятниці

ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:53 написав: Gold climbs to fresh seven-year highs near $1,690

ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:22 написав: п'ятниця - день фіксингу позицій. ринок завжди дасть заробити ще. п'ятниця - день фіксингу позицій. ринок завжди дасть заробити ще.

ЛОБ Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05 написав: вимальовується західний імпульс у контр-тренд. є перезахід у довжину по ринку $1.578

перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах. вимальовується західний імпульс у контр-тренд.перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.

ЛОБ Додано: Вів 17 бер, 2020 20:13 написав: Золото за 1 добу сходило на +$10 0 : з $1.451 на $1.553 Золото за 1 добу сходило на

екстремуми Березня розширено до $1.451 - $1.703 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10168 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 17:08 $1.533



блискавичне зниження ціни на ЗОЛОТО цілком імовірно було прийнятною нагодою перезайти на купівлю у довжину. але ж не привід розмазувати свої шмарклі по екрану. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10168 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 17:11 ЛОБ написав: рівень безробіття в США за найгіршого сценарію може сягнути 30%



у будь якому випадку Федрезерв суттєво збільшить свій баланс - орієнтовно до $4 трлн - викуповуючи ще й корпоративні облігації



дефіцит федерального бюджету за рік має пдіскочити до $3-4 трлн.



логіка виходу з бакса підказує мені купувати європейські валюти та захисні активи, отже, EUR та XAU (+XAG). не виключаю відскок CNY, AUD & NZD рівень безробіття в США за найгіршого сценарію може сягнути 30%у будь якому випадку Федрезерв суттєво збільшить свій баланс - орієнтовно до $4 трлн - викуповуючи ще й корпоративні облігаціїдефіцит федерального бюджету за рік має пдіскочити до $3-4 трлн.логіка виходу з бакса підказує мені купувати європейські валюти та захисні активи, отже, EUR та XAU (+XAG). не виключаю відскок CNY, AUD & NZD

Европейским валютам тоже вряд ли пока что-то светит, глядя на ситуацию в Италии. Европейским валютам тоже вряд ли пока что-то светит, глядя на ситуацию в Италии. hxbbgaf Повідомлень: 21537 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1464 раз. Подякували: 2192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 11:43 $1.590 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10168 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 11:49 ЛОБ Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав: здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))



набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору

покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів



по золоту десь ближче до $1.850-$1.900 здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагорупокупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активівпо золоту десь ближче до Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10168 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:19 $1.615



програму мінімум виконано : зафіксував 1/3 частину позицій (не на хаях)) через появу короткострокового технічного патерну на продаж, на зниженні до $1.525 знову купуватиму



очевидно, про шорти немає й мови - зараз просто упевненіше повертаємося до викупу корекційних діпів Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10168 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 19:28 мінімум $1.486 - максимум $1.626 (бачу на екрані)



ось такий виявився діапазон "падіння" золота за 1 добу Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10168 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 00:35 ЛОБ написав: мінімум $1.486 - максимум $1.626 (бачу на екрані)



ось такий виявився діапазон "падіння" золота за 1 добу (бачу на екрані)ось такий виявився діапазон "падіння" золота за 1 добу

Максимум же ж был гораздо выше. Максимум же ж был гораздо выше. hxbbgaf Повідомлень: 21537 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1464 раз. Подякували: 2192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 13:56 щодо XAU/XAG ЛОБ Додано: Чет 20 лют, 2020 23:56 написав: у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAU

поточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :



https://invst.ly/px6q6



як на мене потенціал росту золота проти срібла та нафти ще не вичерпано. у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAUпоточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :

ЛОБ Додано: Сер 26 лют, 2020 20:16 написав: 91,57

з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 8% з 84,50 з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 8% з

ЛОБ Додано: П'ят 28 лют, 2020 16:16 написав: XAU/XAG 95,50



"захисне" золото зростає проти здебільшого "промислового" срібла у пошуках safe haven, тож маємо дістати магічні "100" "захисне" золото зростає проти здебільшого "промислового" срібла у пошуках safe haven, тож маємо дістати магічні "100"

ЛОБ Додано: Вів 10 бер, 2020 14:09 написав: дістали 100 -ку : https://invst.ly/q2igd



перша позитивна реакція на продаж є, але подвійний штурм та закріплення вище залишається робочим розрахунком на загострення без-ризикових настроїв та продовження зливу фондових індексів



з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 18% з 84,50



час напевно продавати XAU vs XAG ше не прийшов. дістали-ку :перша позитивна реакція на продаж є, але подвійний штурм та закріплення вище залишається робочим розрахунком на загострення без-ризикових настроїв та продовження зливу фондових індексівз початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж наз 84,50

ЛОБ Додано: Вів 17 бер, 2020 20:15 написав: Золото за Срібло 123,00



а ось тепер можна розпочинати набирати позиції у шорт

111,70 - імовірно на шляху повернення до 100 ?



