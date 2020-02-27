Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:19
ЛОБ Додано: Вів 03 бер, 2020 13:38 написав:
що таке тренд (з 2016 року) на графіку :
https://i.imgur.com/phF1f6X.png
а ще якою може бути здорова корекція у тренді.
купівля золота за технічним сетапом :
https://i.imgur.com/WpiAdZp.png
стоп на місці.
ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринку
західний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців
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Додано: Пон 23 бер, 2020 16:57
ЛОБ Додано: Сер 04 бер, 2020 11:00 написав:
...
естремуми березня за 4 дні
$1.563 - $1.649
дають нам дієву інструкцію що робити
ЛОБ Додано: Чет 05 бер, 2020 20:24 написав: $1.663
або
+$100
від корекційних мінімумів минулої п'ятниці
ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:53 написав: Gold climbs to fresh seven-year highs near $1,690 ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:22 написав:
п'ятниця - день фіксингу позицій. ринок завжди дасть заробити ще.
ЛОБ Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05 написав:
вимальовується західний імпульс у контр-тренд.
є перезахід у довжину по ринку $1.578
перед засіданням ФРС 18/03 треба бути у золоті, а не у баксах.
ЛОБ Додано: Вів 17 бер, 2020 20:13 написав:
Золото за 1 добу сходило на
+$100 : з $1.451 на $1.553 екстремуми Березня розширено до $1.451 - $1.703
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Додано: Пон 23 бер, 2020 17:08
$1.533 блискавичне зниження ціни на ЗОЛОТО цілком імовірно було прийнятною нагодою перезайти на купівлю у довжину. але ж не привід розмазувати свої шмарклі по екрану.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 17:11
ЛОБ написав:
рівень безробіття в США за найгіршого сценарію може сягнути 30%
у будь якому випадку Федрезерв суттєво збільшить свій баланс - орієнтовно до $4 трлн - викуповуючи ще й корпоративні облігації
дефіцит федерального бюджету за рік має пдіскочити до $3-4 трлн.
логіка виходу з бакса підказує мені купувати європейські валюти та захисні активи, отже, EUR та XAU (+XAG). не виключаю відскок CNY, AUD & NZD
Европейским валютам тоже вряд ли пока что-то светит, глядя на ситуацию в Италии.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:43
$1.590
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:49
ЛОБ Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав:
здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))
набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору
покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів
по золоту десь ближче до
$1.850-$1.900
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:19
$1.615 програму мінімум виконано : зафіксував 1/3 частину позицій (не на хаях)) через появу короткострокового технічного патерну на продаж, на зниженні до $1.525 знову купуватиму очевидно, про шорти немає й мови - зараз просто упевненіше повертаємося до викупу корекційних діпів
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:28
- мінімум $1.486 (бачу на екрані) максимум $1.626 ось такий виявився діапазон "падіння" золота за 1 добу
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Додано: Сер 25 бер, 2020 00:35
ЛОБ написав: мінімум $1.486
-
максимум $1.626
(бачу на екрані)
ось такий виявився діапазон "падіння" золота за 1 добу
Максимум же ж был гораздо выше.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:56
ЛОБ Додано: Чет 20 лют, 2020 23:56 написав:
у Липні 2019 металевий крос досягав позначки 93,40 унцій XAG за 1 XAU
поточна вартсть суттєво нижче досягнутих циклічних максимумів 88,15 :
https://invst.ly/px6q6 як на мене потенціал росту золота проти срібла та нафти ще не вичерпано. ЛОБ Додано: Сер 26 лют, 2020 20:16 написав: 91,57
з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на 8% з
84,50 ЛОБ Додано: П'ят 28 лют, 2020 16:16 написав: XAU/XAG 95,50
"захисне" золото зростає проти здебільшого "промислового" срібла у пошуках safe haven, тож маємо дістати магічні "100"
ЛОБ Додано: Вів 10 бер, 2020 14:09 написав:
дістали
100
-ку :
https://invst.ly/q2igd
перша позитивна реакція на продаж є, але подвійний штурм та закріплення вище залишається робочим розрахунком на загострення без-ризикових настроїв та продовження зливу фондових індексів
з початку року металевий крос-курс золота до срібла виріс більше ніж на
18%
з 84,50
час напевно продавати XAU vs XAG ше не прийшов. ЛОБ Додано: Вів 17 бер, 2020 20:15 написав: Золото за Срібло 123,00 а ось тепер можна розпочинати набирати позиції у шорт 111,70
- імовірно на шляху повернення до
100
?
нормалізація ринкових настроїв одразу викликає зниження захисного XAU до промислового XAG
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