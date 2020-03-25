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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:59

щодо XAU/XAG

з початку 2020 року металевий крос-курс золота до срібла виріс рівно на 50%

з 84,50 до неймовірних 127,00

я планую забрати ці 50% зі столу казино

крок за кроком. перспективний трейд
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:44

довгі позиції у XAU/USD та короткі у XAU/XAG добре поєднуються, хеджуючи одна одну
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10171
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 270271272273
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