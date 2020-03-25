з початку 2020 року металевий крос-курс золота до срібла виріс рівно на 50%
з 84,50 до неймовірних 127,00
я планую забрати ці 50% зі столу казино
крок за кроком. перспективний трейд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:59
щодо XAU/XAG
з початку 2020 року металевий крос-курс золота до срібла виріс рівно на 50%
з 84,50 до неймовірних 127,00
я планую забрати ці 50% зі столу казино
крок за кроком. перспективний трейд
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:44
довгі позиції у XAU/USD та короткі у XAU/XAG добре поєднуються, хеджуючи одна одну
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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