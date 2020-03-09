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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 270271272273 Додано: Чет 26 бер, 2020 14:59 щодо XAU/XAG з початку 2020 року металевий крос-курс золота до срібла виріс рівно на 50%



з 84,50 до неймовірних 127,00



я планую забрати ці 50% зі столу казино



крок за кроком. перспективний трейд Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10196 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2020 20:44 довгі позиції у XAU/USD та короткі у XAU/XAG добре поєднуються, хеджуючи одна одну Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10196 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 11:31 $1.673



нічний максимум, востаннє аурум був там 10-11 березня

після досянення 7-ми річного максимуму 09/03/2020 біля $1.703



варто вважати цю позначку за ціль росту. можливо з оновленням на пару баксиків

(десятків чи сотень)) Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10196 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 14:27 USA Monthly Budget Review for March 2020

The federal government incurred a deficit of $117 billion in March 2020, the deficit was $741 billion in the first half of fiscal year 2020, the Congressional Budget Office estimates, $50 billion more than the deficit recorded during the same period last year.



Actual Deficit in February 2020: $235 Billion



https://www.cbo.gov/system/files/2020-0 ... BO-MBR.pdf The federal government incurred a deficit ofin March 2020, the deficit wasin the first half of fiscal year 2020, the Congressional Budget Office estimates, $50 billion more than the deficit recorded during the same period last year. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10196 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:28 $1.690



зазвичай на тестуванні чи оновленні попередніх ексртемумів трейдери фіксують частину прибуткових позицій, та ба ще й у п'ятницю



але ядро позицій у захисному/резервному аурумі варто спробувати потримати на середьострок декілька кварталів з амбітнішими цілями $1.900-$2.000+ Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10196 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:12 ЛОБ написав: $1.690



зазвичай на тестуванні чи оновленні попередніх ексртемумів трейдери фіксують частину прибуткових позицій, та ба ще й у п'ятницю



але ядро позицій у захисному/резервному аурумі варто спробувати потримати на середьострок декілька кварталів з амбітнішими цілями $1.900-$2.000+ зазвичай на тестуванні чи оновленні попередніх ексртемумів трейдери фіксують частину прибуткових позицій, та ба ще й у п'ятницюале ядро позицій у захисному/резервному аурумі варто спробувати потримати на середьострок декілька кварталів з амбітнішими цілями $1.900-$2.000+

Я вижу 1752. Я вижу 1752. hxbbgaf Повідомлень: 21622 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 270271272273 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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