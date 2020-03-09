з початку 2020 року металевий крос-курс золота до срібла виріс рівно на 50%
з 84,50 до неймовірних 127,00
я планую забрати ці 50% зі столу казино
крок за кроком. перспективний трейд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:59
щодо XAU/XAG
з початку 2020 року металевий крос-курс золота до срібла виріс рівно на 50%
з 84,50 до неймовірних 127,00
я планую забрати ці 50% зі столу казино
крок за кроком. перспективний трейд
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:44
довгі позиції у XAU/USD та короткі у XAU/XAG добре поєднуються, хеджуючи одна одну
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:31
$1.673
нічний максимум, востаннє аурум був там 10-11 березня
після досянення 7-ми річного максимуму 09/03/2020 біля $1.703
варто вважати цю позначку за ціль росту. можливо з оновленням на пару баксиків
(десятків чи сотень))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:27
USA Monthly Budget Review for March 2020
The federal government incurred a deficit of $117 billion in March 2020, the deficit was $741 billion in the first half of fiscal year 2020, the Congressional Budget Office estimates, $50 billion more than the deficit recorded during the same period last year.
Actual Deficit in February 2020: $235 Billion
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:28
$1.690
зазвичай на тестуванні чи оновленні попередніх ексртемумів трейдери фіксують частину прибуткових позицій, та ба ще й у п'ятницю
але ядро позицій у захисному/резервному аурумі варто спробувати потримати на середьострок декілька кварталів з амбітнішими цілями $1.900-$2.000+
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:12
Я вижу 1752.
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