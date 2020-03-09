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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:59

щодо XAU/XAG

з початку 2020 року металевий крос-курс золота до срібла виріс рівно на 50%

з 84,50 до неймовірних 127,00

я планую забрати ці 50% зі столу казино

крок за кроком. перспективний трейд
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:44

довгі позиції у XAU/USD та короткі у XAU/XAG добре поєднуються, хеджуючи одна одну
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:31

$1.673

нічний максимум, востаннє аурум був там 10-11 березня
після досянення 7-ми річного максимуму 09/03/2020 біля $1.703

варто вважати цю позначку за ціль росту. можливо з оновленням на пару баксиків
(десятків чи сотень))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:27

USA Monthly Budget Review for March 2020
The federal government incurred a deficit of $117 billion in March 2020, the deficit was $741 billion in the first half of fiscal year 2020, the Congressional Budget Office estimates, $50 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

Actual Deficit in February 2020: $235 Billion

https://www.cbo.gov/system/files/2020-0 ... BO-MBR.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:28

$1.690

зазвичай на тестуванні чи оновленні попередніх ексртемумів трейдери фіксують частину прибуткових позицій, та ба ще й у п'ятницю

але ядро позицій у захисному/резервному аурумі варто спробувати потримати на середьострок декілька кварталів з амбітнішими цілями $1.900-$2.000+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:12

  ЛОБ написав:$1.690

зазвичай на тестуванні чи оновленні попередніх ексртемумів трейдери фіксують частину прибуткових позицій, та ба ще й у п'ятницю

але ядро позицій у захисному/резервному аурумі варто спробувати потримати на середьострок декілька кварталів з амбітнішими цілями $1.900-$2.000+

Я вижу 1752.
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