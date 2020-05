Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:03

"SELL IN MAY & GO AWAY"



учора вийшли квартільні звіти Амазон, Фейсбук та Тесли

як на мене, вони тільки підтверджують суто негативні перспективи фондових ринків

Тесла до всього вдалася до махінацій із фінансовою звітністю, як колись корпорація Енрон



на денних та тижневих свічках вимальовуються ведмежі сигнали



наступна хвиля розпродажу ризикових активів має перетворитися на справжнє цунамі

Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.