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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:03
"SELL IN MAY & GO AWAY"
учора вийшли квартільні звіти Амазон, Фейсбук та Тесли
як на мене, вони тільки підтверджують суто негативні перспективи фондових ринків
Тесла до всього вдалася до махінацій із фінансовою звітністю, як колись корпорація Енрон
на денних та тижневих свічках вимальовуються ведмежі сигнали
наступна хвиля розпродажу ризикових активів має перетворитися на справжнє цунамі
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:10
вчора додавав позиції на продаж основних американських індексів S&P500, SPX, SPY, Nasqaq100, ETF XLK та акцій AMZN, FB, TSLA
сьогодні доливатиму ще.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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ЛОБ
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:56
ЛОБ написав:
вчора додавав позиції на продаж основних американських індексів S&P500, SPX, SPY, Nasqaq100, ETF XLK та акцій AMZN, FB, TSLA
сьогодні доливатиму ще.
Они, конечно, когда-нибудь не удержат эти пузыри, но запросто можете пролететь. Не забывайте, что рынка больше нет, есть печатный станок. Напечатают хоть квадриллион и направят их на выкуп фонды и мы увидим новые хаи вместо обвала. Тормозов уже нет и что будет потом никого не волнует, главное, чтоб большие дяди по-максимуму выскочили из главных финансовых пузырей - переоцененных акций сферы услуг, айти-сферы, банков, страховщиков и облигаций, включая государственные, и купили что-то реальное, а будущий гиперок можно оправдать коронавирусом.
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