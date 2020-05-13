учора вийшли квартільні звіти Амазон, Фейсбук та Тесли як на мене, вони тільки підтверджують суто негативні перспективи фондових ринків Тесла до всього вдалася до махінацій із фінансовою звітністю, як колись корпорація Енрон
на денних та тижневих свічках вимальовуються ведмежі сигнали
наступна хвиля розпродажу ризикових активів має перетворитися на справжнє цунамі
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
вчора додавав позиції на продаж основних американських індексів S&P500, SPX, SPY, Nasqaq100, ETF XLK та акцій AMZN, FB, TSLA
сьогодні доливатиму ще.
Они, конечно, когда-нибудь не удержат эти пузыри, но запросто можете пролететь. Не забывайте, что рынка больше нет, есть печатный станок. Напечатают хоть квадриллион и направят их на выкуп фонды и мы увидим новые хаи вместо обвала. Тормозов уже нет и что будет потом никого не волнует, главное, чтоб большие дяди по-максимуму выскочили из главных финансовых пузырей - переоцененных акций сферы услуг, айти-сферы, банков, страховщиков и облигаций, включая государственные, и купили что-то реальное, а будущий гиперок можно оправдать коронавирусом.
The federal budget typically records a surplus in April because final tax payments for the prior year and estimated payments for the current year are usually due on April 15. But this year, the government incurred a deficit of $737 billion in April, the Congressional Budget Office estimates, compared with a surplus of$160 billion last year.
Federal budget deficit was about $1.5 trillion in the first seven months of fiscal year 2020, by CBO’s estimate, $949 billion more than the deficit recorded during the same period last year.