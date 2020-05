Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 271272273274 Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:03 "SELL IN MAY & GO AWAY"



учора вийшли квартільні звіти Амазон, Фейсбук та Тесли

як на мене, вони тільки підтверджують суто негативні перспективи фондових ринків

Тесла до всього вдалася до махінацій із фінансовою звітністю, як колись корпорація Енрон



на денних та тижневих свічках вимальовуються ведмежі сигнали



наступна хвиля розпродажу ризикових активів має перетворитися на справжнє цунамі



https://i.imgur.com/e5S5bWW.png

вчора додавав позиції на продаж основних американських індексів S&P500, SPX, SPY, Nasqaq100, ETF XLK та акцій AMZN, FB, TSLA



вчора додавав позиції на продаж основних американських індексів S&P500, SPX, SPY, Nasqaq100, ETF XLK та акцій AMZN, FB, TSLA

сьогодні доливатиму ще.



https://i.imgur.com/e5S5bWW.png

вчора додавав позиції на продаж основних американських індексів S&P500, SPX, SPY, Nasqaq100, ETF XLK та акцій AMZN, FB, TSLA



сьогодні доливатиму ще. вчора додавав позиції на продаж основних американських індексів S&P500, SPX, SPY, Nasqaq100, ETF XLK та акцій AMZN, FB, TSLAсьогодні доливатиму ще.

Они, конечно, когда-нибудь не удержат эти пузыри, но запросто можете пролететь. Не забывайте, что рынка больше нет, есть печатный станок. Напечатают хоть квадриллион и направят их на выкуп фонды и мы увидим новые хаи вместо обвала. Тормозов уже нет и что будет потом никого не волнует, главное, чтоб большие дяди по-максимуму выскочили из главных финансовых пузырей - переоцененных акций сферы услуг, айти-сферы, банков, страховщиков и облигаций, включая государственные, и купили что-то реальное, а будущий гиперок можно оправдать коронавирусом.

The federal budget typically records a surplus in April because final tax payments for the prior year and estimated payments for the current year are usually due on April 15. But this year, the government incurred a deficit of $737 billion in April, the Congressional Budget Office estimates, compared with a surplus of$160 billion last year. Federal budget deficit was about $1.5 trillion in the first seven months of fiscal year 2020, by CBO’s estimate, $949 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

https://www.cbo.gov/system/files/2020-0 ... BO-MBR.pdf



https://www.kitco.com/news/2020-05-13/D ... Hecht.html цікава думка із інтерв'ю одного з постійних авторів Andrew Hecht на Seeking Alfa, котрих я постійно читаю - про паралелі для золота (та срібла) поміж 2008 та 2020 роками :



найближчі технічні цілі росту простягаються до $1.795 (максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище $1.802



впевнена позитивна динаміка та послідовне подолання значущих корекційних максимумів за останні 8 років вказує на те, що золото імовірно повертається до свого ширшокого довгострокового висхідного тренду як вічної цінності та безальтернативних світових грошей



і якщо 1 біткойн ще й зараз коштує дурні гроші 5-7 чи 10 тисяч баксів (давно не дивився)), то вагомих причин чому б золото у найближчі роки не коштувало б 5 чи 25 тисяч баксів також не існує



можна вважати це за мій офіційний прогноз)))

https://i.imgur.com/phF1f6X.png

а ще якою може бути здорова корекція у тренді. що таке тренд (з 2016 року) на графіку :а ще якою може бути здорова корекція у тренді.

ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 14:19 написав: купівля золота за технічним сетапом :

https://i.imgur.com/WpiAdZp.png

стоп на місці.



ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринку

західний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців купівля золота за технічним сетапом :стоп на місці.ПС. зрозуміло, альтернативний варіянт - купівля по ринкузахідний імпульс потрібен аби пересвідчитися у намірах гравців

ціль на $1.750 досягнуто - прогноз на ріст та сетап на купівлю спрацювали



набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору

покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів



по золоту десь ближче до $1.850-$1.900 здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагорупокупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активівпо золоту десь ближче до

ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях"

технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору



мовляв ріст не справжній



більшість не хоче купувати аурум "задорого"



а ось тепер можна розпочинати набирати позиції у шорт а ось тепер можна розпочинати набирати позиції у шорт

99,95

