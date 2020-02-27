учора вийшли квартільні звіти Амазон, Фейсбук та Тесли як на мене, вони тільки підтверджують суто негативні перспективи фондових ринків Тесла до всього вдалася до махінацій із фінансовою звітністю, як колись корпорація Енрон
на денних та тижневих свічках вимальовуються ведмежі сигнали
наступна хвиля розпродажу ризикових активів має перетворитися на справжнє цунамі
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
вчора додавав позиції на продаж основних американських індексів S&P500, SPX, SPY, Nasqaq100, ETF XLK та акцій AMZN, FB, TSLA
сьогодні доливатиму ще.
Они, конечно, когда-нибудь не удержат эти пузыри, но запросто можете пролететь. Не забывайте, что рынка больше нет, есть печатный станок. Напечатают хоть квадриллион и направят их на выкуп фонды и мы увидим новые хаи вместо обвала. Тормозов уже нет и что будет потом никого не волнует, главное, чтоб большие дяди по-максимуму выскочили из главных финансовых пузырей - переоцененных акций сферы услуг, айти-сферы, банков, страховщиков и облигаций, включая государственные, и купили что-то реальное, а будущий гиперок можно оправдать коронавирусом.
The federal budget typically records a surplus in April because final tax payments for the prior year and estimated payments for the current year are usually due on April 15. But this year, the government incurred a deficit of $737 billion in April, the Congressional Budget Office estimates, compared with a surplus of$160 billion last year.
Federal budget deficit was about $1.5 trillion in the first seven months of fiscal year 2020, by CBO’s estimate, $949 billion more than the deficit recorded during the same period last year.
найближчі технічні цілі росту простягаються до $1.795 (максимум 30 вересня 2012 року) та трошки вище $1.802
впевнена позитивна динаміка та послідовне подолання значущих корекційних максимумів за останні 8 років вказує на те, що золото імовірно повертається до свого ширшокого довгострокового висхідного тренду як вічної цінності та безальтернативних світових грошей
і якщо 1 біткойн ще й зараз коштує дурні гроші 5-7 чи 10 тисяч баксів (давно не дивився)), то вагомих причин чому б золото у найближчі роки не коштувало б 5 чи 25 тисяч баксів також не існує
можна вважати це за мій офіційний прогноз)))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав:здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))
набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів
по золоту десь ближче до $1.850-$1.900
ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях" технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору
мовляв ріст не справжній
більшість не хоче купувати аурум "задорого"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.