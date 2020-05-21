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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:31

Re: Золото XAU/USD

жоден з технічних індикаторів не зупинить захисний метал по дорозі до оновлення історичних максимумів

XAU/USD на тижневих інтервалах з 2002 року :

https://i.imgur.com/24REDU2.png

за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд

та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові

підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:42

СРІБЛО

срібло як "народне золото" - ризиковіше та волатильніше, але воно також не має альтернатив на довгостроковму горизонті

XAG/USD на тижневих інтервалах з 2003 року :

https://i.imgur.com/W8wkPmP.png

на мій погляд така його перевага як дешевизна (порівняно до золота) змусить невдовзі широкое коле інвесторів по усьому Світові перемкнути увагу на його привабливі низькі ціни.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10242
З нами з: 14.12.09
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Подякували: 1013 раз.
 
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  #<1 ... 272273274275
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