XAU/USD на тижневих інтервалах з 2002 року :
за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд
та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові
підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.