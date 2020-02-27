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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:31

Re: Золото XAU/USD

жоден з технічних індикаторів не зупинить захисний метал по дорозі до оновлення історичних максимумів

XAU/USD на тижневих інтервалах з 2002 року :

https://i.imgur.com/24REDU2.png

за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд

та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові

підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:42

СРІБЛО

срібло як "народне золото" - ризиковіше та волатильніше, але воно також не має альтернатив на довгостроковму горизонті

XAG/USD на тижневих інтервалах з 2003 року :

https://i.imgur.com/W8wkPmP.png

на мій погляд така його перевага як дешевизна (порівняно до золота) змусить невдовзі широкое коле інвесторів по усьому Світові перемкнути увагу на його привабливі низькі ціни.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:47

Я считаю, что настал самый оптимальный момент для продажи золота. В ближайший месяц может случиться серьезная коррекция, которая по ситуации может даже в нисходящий тренд превратиться.
TraderPro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:31

  TraderPro написав:Я считаю, что настал самый оптимальный момент для продажи золота. В ближайший месяц может случиться серьезная коррекция, которая по ситуации может даже в нисходящий тренд превратиться.

які підстави для такого прогнозу?
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:36

  ЛОБДодано: Пон 18 тра, 2020 14:00 Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав:здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))

набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору
покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів

по золоту десь ближче до $1.850-$1.900

  ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 14:00 написав:ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях"
технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору

мовляв ріст не справжній

більшість не хоче купувати аурум "задорого"
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ЛОБ
 
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