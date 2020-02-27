за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд
та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові
підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
TraderPro написав:Я считаю, что настал самый оптимальный момент для продажи золота. В ближайший месяц может случиться серьезная коррекция, которая по ситуации может даже в нисходящий тренд превратиться.
ЛОБДодано: Пон 18 тра, 2020 14:00 Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав:здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))
набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів
по золоту десь ближче до $1.850-$1.900
ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 14:00 написав:ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях" технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору
мовляв ріст не справжній
більшість не хоче купувати аурум "задорого"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.