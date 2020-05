Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

XAU/USD на тижневих інтервалах з 2002 року :



https://i.imgur.com/24REDU2.png



за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд



та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові



підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса. жоден з технічних індикаторів не зупинить захисний метал по дорозі до оновлення історичних максимумів



XAG/USD на тижневих інтервалах з 2003 року :



https://i.imgur.com/W8wkPmP.png



на мій погляд така його перевага як дешевизна (порівняно до золота) змусить невдовзі широкое коле інвесторів по усьому Світові перемкнути увагу на його привабливі низькі ціни. срібло як "народне золото" - ризиковіше та волатильніше, але воно також не має альтернатив на довгостроковму горизонті

які підстави для такого прогнозу? які підстави для такого прогнозу? Vic

ЛОБДодано: Пон 18 тра, 2020 14:00 Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав: здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))



набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору

покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів



здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))

набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору

покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів

по золоту десь ближче до $1.850-$1.900

ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 14:00 написав: ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях"

технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору



мовляв ріст не справжній

ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях"

технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору

мовляв ріст не справжній

більшість не хоче купувати аурум "задорого"

"перекупленість" та "дивергенції" мають стати пасткою для ведмедиків. щурячі перегони напередодні президентських виборів США та загострення геополітичних протиріч з Китаєм не залищають простору для захоплення технічними індикаторами, що начебто пророкують низхідні перспективи для ЗОЛОТА

Dear <<First Name>>,



we are delighted to send you the 14th edition of our annual In Gold We Trust report, titled “The Dawning of a Golden Decade”.



Gold is on everyone's lips again; we are now in a new phase of the bull market. The question that now occupies every gold-interested person is, how does the Covid-19 pandemic affect the price of gold? We are taking a deep dive into this question, as well as a whole spectrum of other topics.



Among them, the following topics are covered in the In Gold We Trust report 2020:



* Review of the most important events in the gold market in recent months

* An analysis of the impact of the Covid-19 crisis on the price of gold

* The increasing importance of gold in times of de-dollarization

* Silver – ready to fly high?

* Gold and cryptocurrencies

* Gold mining stocks: The bull market has started

* Outlook for the gold price development in this decade: A gold price of around USD 4,800 suggested by our quantitative model, even with a conservative calibration of the parameters.

https://mailchi.mp/incrementum/igwt20



14th edition of our In Gold We Trust report, titled “The Dawning of a Golden Decade”

