за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд
та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові
підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
TraderPro написав:Я считаю, что настал самый оптимальный момент для продажи золота. В ближайший месяц может случиться серьезная коррекция, которая по ситуации может даже в нисходящий тренд превратиться.
TraderPro написав:Я считаю, что настал самый оптимальный момент для продажи золота. В ближайший месяц может случиться серьезная коррекция, которая по ситуации может даже в нисходящий тренд превратиться.
які підстави для такого прогнозу?
Мое личное мнение, основанное на анализе рыночных условий.
щурячі перегони напередодні президентських виборів США та загострення геополітичних протиріч з Китаєм не залищають простору для захоплення технічними індикаторами, що начебто пророкують низхідні перспективи для ЗОЛОТА
ЛОБДодано: Пон 18 тра, 2020 14:00 Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав:здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))
набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору покупців акцій на фондових ринках не спостерігається, отже загострення настроїв Risk-OFF має призвести до чергової фази росту захисних активів
по золоту десь ближче до $1.850-$1.900
ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 14:00 написав:ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях" технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору
мовляв ріст не справжній більшість не хоче купувати аурум "задорого"
"перекупленість" та "дивергенції" мають стати пасткою для ведмедиків.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
усім хто цікавиться золотом та надає перевагу грунтовним дослідженням сучасної проблематики де-доляризації.
Dear <<First Name>>,
we are delighted to send you the 14th edition of our annual In Gold We Trust report, titled “The Dawning of a Golden Decade”.
Gold is on everyone's lips again; we are now in a new phase of the bull market. The question that now occupies every gold-interested person is, how does the Covid-19 pandemic affect the price of gold? We are taking a deep dive into this question, as well as a whole spectrum of other topics.
Among them, the following topics are covered in the In Gold We Trust report 2020:
* Review of the most important events in the gold market in recent months * An analysis of the impact of the Covid-19 crisis on the price of gold * The increasing importance of gold in times of de-dollarization * Silver – ready to fly high? * Gold and cryptocurrencies * Gold mining stocks: The bull market has started * Outlook for the gold price development in this decade: A gold price of around USD 4,800 suggested by our quantitative model, even with a conservative calibration of the parameters.
попередня фаза росту тривала щонайменше 9 років з 2002 року, а корекція розтягнулася у часі на 4 роки та досягла 50%
якщо визначити за найраннішу точку нової фази росту як дату обрання Трампа президентом США - що візуально видно дуже чітко - то на розігрів нового висхідного тренду також пішло 4-х роки
враховуючи купу старих хронічних проблем бакса та створення вже нових - найгостріша та найнебезпечніша з яких це безперервні війни з торгівельними партнерами та наймогутнішим з них Китаєм зокрема - у золота попереду довга дорога подорожчання проти Зеленого Змія
перемога Трамп-2 - це одразу космічний політ XAU/USD
за перемоги Байдена американцям прийдеться розчищати завали від руйнувань відносин із союзниками та партнерами усю президентську каденцію демократів
говорити про розворот ЗОЛОТА не стільки передчасно, як небезпечно : ніяких ознак розвороту та впевнених сигналів на продаж не спостерігається, а інерційні технічні індикаторі у тренді завжди брешуть
за моєю скромною суб'єктивною оцінкою розширення у 100% до другої хвилі росту золота від досягнутих корекційних мінімумів біля $1.047 грудня 2015 року простягається до позначки $2.665
це не мрії чи якісь нездійсненні забаганки - у порівнянні до космічної ціни біткойна чи завищеної валюації акцій Тесли - а цілі, що насправді розташовуються на відстані простягнуї руки.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:усім хто цікавиться золотом та надає перевагу грунтовним дослідженням сучасної проблематики де-доляризації.
Dear <<First Name>>,
we are delighted to send you the 14th edition of our annual In Gold We Trust report, titled “The Dawning of a Golden Decade”.
Gold is on everyone's lips again; we are now in a new phase of the bull market. The question that now occupies every gold-interested person is, how does the Covid-19 pandemic affect the price of gold? We are taking a deep dive into this question, as well as a whole spectrum of other topics.
Among them, the following topics are covered in the In Gold We Trust report 2020:
* Review of the most important events in the gold market in recent months * An analysis of the impact of the Covid-19 crisis on the price of gold * The increasing importance of gold in times of de-dollarization * Silver – ready to fly high? * Gold and cryptocurrencies * Gold mining stocks: The bull market has started * Outlook for the gold price development in this decade: A gold price of around USD 4,800 suggested by our quantitative model, even with a conservative calibration of the parameters.