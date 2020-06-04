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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:53

Если цена упадет на 200$ - это тренд или коррекция?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:16

TraderPro

якщо ви знаєте визначення тренду, то знайдете на графіку й відповідь на запитання про $200
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:48

ЛОБ
Меня ваше мнение интересует. Меняет ли такое падение картину вашего прогноза?
TraderPro
 
Повідомлень: 6
З нами з: 27.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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