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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:53

Если цена упадет на 200$ - это тренд или коррекция?
TraderPro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:16

TraderPro

якщо ви знаєте визначення тренду, то знайдете на графіку й відповідь на запитання про $200
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:48

ЛОБ
Меня ваше мнение интересует. Меняет ли такое падение картину вашего прогноза?
TraderPro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:33

TraderPro

у Березні ми були свідками блискавичного падіння ауруму на $250 з позначки $1.703 до $1.451 упродовж короткого періоду часу 08/03-16/03

у результаті "падіння" вже у Квітні ціна переписала багаторічні максимуми з 2012-го року

тому зниження золота на $200 нічого не може змінити - ані у послідовності трендових екстремумів, ані у моїх прогнозах

зрозуміло, що торгівля і прогнози (у сенсі очікувань) - речі не тотожні

сетап на купівлю спрацював, цілі росту досягнуто, частину позицій зафіксовано
у випадку зниження - чого я не можу звісно виключати - спрацюють або профітні лосі, або я зможу вийти на без-збитковому рівні

мої прогнози при цьому взагалі ніяк не постраждають ))

але поки нема про що балакати.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:05

нехай ринок дасть нам ці мінус $200
тоді й отримаємо відповідь

я особисто від $1.470 із превеликим задоволенням додам рудого до свого довгого кошика

гадаю падіння нафтових цін та розмови для дефляцію є димовою завісою для входу розумних грошей у золото

нехай ведмедикі спростовують Федрезерв
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 06:42

A Crash in the Dollar Is Coming

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -is-coming
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:20

де треба було додавати ЗОЛОТО у довжину :

https://i.imgur.com/IXQ8fjS.png

в акурат від тижневої контрольної корекційної зони
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