|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:16
TraderPro
якщо ви знаєте визначення тренду, то знайдете на графіку й відповідь на запитання про $200
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:48
ЛОБ
Меня ваше мнение интересует. Меняет ли такое падение картину вашего прогноза?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:33
TraderPro
у Березні ми були свідками блискавичного падіння ауруму на $250 з позначки $1.703 до $1.451 упродовж короткого періоду часу 08/03-16/03
у результаті "падіння" вже у Квітні ціна переписала багаторічні максимуми з 2012-го року
тому зниження золота на $200 нічого не може змінити - ані у послідовності трендових екстремумів, ані у моїх прогнозах
зрозуміло, що торгівля і прогнози (у сенсі очікувань) - речі не тотожні
сетап на купівлю спрацював, цілі росту досягнуто, частину позицій зафіксовано
у випадку зниження - чого я не можу звісно виключати - спрацюють або профітні лосі, або я зможу вийти на без-збитковому рівні
мої прогнози при цьому взагалі ніяк не постраждають ))
але поки нема про що балакати.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:05
нехай ринок дасть нам ці мінус $200
тоді й отримаємо відповідь
я особисто від $1.470 із превеликим задоволенням додам рудого до свого довгого кошика
гадаю падіння нафтових цін та розмови для дефляцію є димовою завісою для входу розумних грошей у золото
нехай ведмедикі спростовують Федрезерв
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 10 чер, 2020 06:42
A Crash in the Dollar Is Coming
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:20
де треба було додавати ЗОЛОТО у довжину :
в акурат від тижневої контрольної корекційної зони
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
|