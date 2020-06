Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 273274275276 Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:53 Если цена упадет на 200$ - это тренд или коррекция? TraderPro Повідомлень: 6 З нами з: 27.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:16 TraderPro



якщо ви знаєте визначення тренду, то знайдете на графіку й відповідь на запитання про $200 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10276 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:48 ЛОБ

Меня ваше мнение интересует. Меняет ли такое падение картину вашего прогноза? TraderPro Повідомлень: 6 З нами з: 27.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:33 TraderPro



у Березні ми були свідками блискавичного падіння ауруму на $250 з позначки $1.703 до $1.451 упродовж короткого періоду часу 08/03-16/03



у результаті "падіння" вже у Квітні ціна переписала багаторічні максимуми з 2012-го року



тому зниження золота на $200 нічого не може змінити - ані у послідовності трендових екстремумів, ані у моїх прогнозах



зрозуміло, що торгівля і прогнози (у сенсі очікувань) - речі не тотожні



сетап на купівлю спрацював, цілі росту досягнуто, частину позицій зафіксовано

у випадку зниження - чого я не можу звісно виключати - спрацюють або профітні лосі, або я зможу вийти на без-збитковому рівні



мої прогнози при цьому взагалі ніяк не постраждають ))



але поки нема про що балакати. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10276 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:05 нехай ринок дасть нам ці мінус $200

тоді й отримаємо відповідь



я особисто від $1.470 із превеликим задоволенням додам рудого до свого довгого кошика



гадаю падіння нафтових цін та розмови для дефляцію є димовою завісою для входу розумних грошей у золото



нехай ведмедикі спростовують Федрезерв Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10276 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 06:42 A Crash in the Dollar Is Coming



https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -is-coming Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10276 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 15:20



https://i.imgur.com/IXQ8fjS.png



в акурат від тижневої контрольної корекційної зони де треба було додавати ЗОЛОТО у довжину :в акурат від тижневої контрольної корекційної зони Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10276 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 22:48 прес-конференція голови ФРС Дж Паувела не залшає ніяких сумнівів у знеціненні доляра США : питання підвищення % ставок навіть не розглядається у найближчій перспективі щонайменше до президентських виборів у листопаді, обіцянки нових стимулів через друкарський станок та контроль кривої доходності по усій довжині



на моє глибоке переконання треба продавати USD - купувати XAU - прямо зараз по ринку і на продовженні падіння не зупиняючись Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10276 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2020 13:21 загроза розгортання повноцінної та тривалої економічної рецесії у США, гучний вибух одразу декількох бульбашок на ринку активів (від акцій до нерухомості), втрата керування фінансовою системою з боку ФРС, невідворотня корекція життєвого рівня має призвести до загострення внутрішньополітичних процесів



резервний статус бакса під реальною загрозою



