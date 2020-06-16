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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 16:07
ЛОБ написав:
Цікаве спостереження : накопичення обсягів торгів по золоту відбувається практично на 7-ми річних максимумах у діапазоні $1.690-1730
а ціна стоїть
очевидно, йде накопичення лонгів та перерозподіл ауруму із слабких рук + фіксинг вразливих шортів, що криються щойно вийшовши у легенький профіт
можу зробити висновок про визрівання висхідного прориву з рухом на $100-150
Цікаво, що саме вчора я хотів тут відписатись з питанням, чи не виглядає теперішній тренд, як накопичення позицій в лонг крупними гравцями?
Цікавий збіг обставин, що Ви саме це і написали
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Додано: Вів 16 чер, 2020 16:12
До речі питання, де купляти золото найвигідніше?
Зрозуміло, що є сенс купляти фізичний метал, але імхо буде час, коли його будуть реквізувати і не певен, що під грушею можна буде безпечно сховати.
Розумію ризики паперового золота, але імхо тут більше шансів отримати прибуток, т.к. не вірю, що папери будуть реквізувати.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 16:27
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я прихильник подвійної схеми :
а) купівля фізичного металу злитками по 50 грам за гривню, доляр або євро,
б) купівля XAU/USD по маржинальному рахунку з використанням позичкового плеча
посеред брокерів треба вибирати банк з повноцінною ліцензією
з власного досвіду можу порадити Saxobank, Denmark
переконаний, що перед виборами в США нас очікує період підвищеної ринкової волатильності та не збалансованих ризиків падіння доляра
тому краще перечекати рік у захисних активах
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:17
ЛОБ Додано: Сер 10 чер, 2020 15:20 написав:
де треба було додавати ЗОЛОТО у довжину :https://i.imgur.com/IXQ8fjS.png
в акурат від тижневої контрольної корекційної зони
поточний напрямок контрольних зон продовжує вказувати нагору :https://i.imgur.com/X5hBz1J.png
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