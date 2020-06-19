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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 274275276277 Додано: Вів 16 чер, 2020 16:07 ЛОБ написав: Цікаве спостереження : накопичення обсягів торгів по золоту відбувається практично на 7-ми річних максимумах у діапазоні $1.690-1730



а ціна стоїть



очевидно, йде накопичення лонгів та перерозподіл ауруму із слабких рук + фіксинг вразливих шортів, що криються щойно вийшовши у легенький профіт



можу зробити висновок про визрівання висхідного прориву з рухом на $100-150 Цікаве спостереження : накопичення обсягів торгів по золоту відбувається практично на 7-ми річних максимумах у діапазоні $1.690-1730а ціна стоїтьочевидно, йде накопичення лонгів та перерозподіл ауруму із слабких рук + фіксинг вразливих шортів, що криються щойно вийшовши у легенький профітможу зробити висновок про визрівання висхідного прориву з рухом на $100-150

Цікаво, що саме вчора я хотів тут відписатись з питанням, чи не виглядає теперішній тренд, як накопичення позицій в лонг крупними гравцями?



Цікавий збіг обставин, що Ви саме це і написали Цікаво, що саме вчора я хотів тут відписатись з питанням, чи не виглядає теперішній тренд, як накопичення позицій в лонг крупними гравцями?Цікавий збіг обставин, що Ви саме це і написали change_pm Повідомлень: 1399 З нами з: 03.02.16 Подякував: 17 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 16:12 Re: Золото XAU/USD До речі питання, де купляти золото найвигідніше?



Зрозуміло, що є сенс купляти фізичний метал, але імхо буде час, коли його будуть реквізувати і не певен, що під грушею можна буде безпечно сховати.



Розумію ризики паперового золота, але імхо тут більше шансів отримати прибуток, т.к. не вірю, що папери будуть реквізувати. change_pm Повідомлень: 1399 З нами з: 03.02.16 Подякував: 17 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 16:27 change_pm



я прихильник подвійної схеми :

а) купівля фізичного металу злитками по 50 грам за гривню, доляр або євро,

б) купівля XAU/USD по маржинальному рахунку з використанням позичкового плеча



посеред брокерів треба вибирати банк з повноцінною ліцензією

з власного досвіду можу порадити Saxobank, Denmark



переконаний, що перед виборами в США нас очікує період підвищеної ринкової волатильності та не збалансованих ризиків падіння доляра



тому краще перечекати рік у захисних активах Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10299 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1032 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 16:17 ЛОБ Додано: Сер 10 чер, 2020 15:20 написав: де треба було додавати ЗОЛОТО у довжину :



https://i.imgur.com/IXQ8fjS.png



в акурат від тижневої контрольної корекційної зони де треба було додавати ЗОЛОТО у довжину :в акурат від тижневої контрольної корекційної зони

поточний напрямок контрольних зон продовжує вказувати нагору :



https://i.imgur.com/X5hBz1J.png поточний напрямок контрольних зон продовжує вказувати нагору : Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10299 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1032 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 14:10



https://i.imgur.com/1ArvjYT.png



% ставки, Федрезерв, торгівельні війни, короновірус - виносимо за дужки динаміка ЗОЛОТА з моменту обрання Трампа президентом США :% ставки, Федрезерв, торгівельні війни, короновірус - виносимо за дужки Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10299 З нами з: 14.12.09 Подякував: 185 раз. Подякували: 1032 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 274275276277 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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