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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:25

matroSkin

я не спец по фізметалу, мої запити обмежуються 3-4 злитками (номінал не має значення)) раз на квартал або й за півроку

в банки давно не звертався, бо маю знайомого валютчика та ломбардиста
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:53

matroSkin

а як вам варіант - золоті старовинні монети?

наприклад
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:53

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ написав:мої запити обмежуються 3-4 злитками (номінал не має значення))


а як щодо зберігання та безпеки злитків?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:09

greenozon

до купівлі старовинних монет ставлюся негативно, це окрема тема

для мене найголовніше - ліквідність активу, що властива стандартному злитку золота 999 проби номіналом до 50 грам

зберігання паперових валют несе ще вищі операційні ризики

ще одна вимога часу - поза банками
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 01:45

бывают ли подделки в слитках золота 1, 2, 5 грамм
на што обращать внимание при покупки таких слитков
где покупать? только в банках или есть ещё какие места?
насколько надёжны монеты нбу по 1/10 унции?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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